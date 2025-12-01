Chiusura del sottopasso di via Nuova di Corva

PORDENONE – Dalle ore 20.30 del 1° dicembre fino alle ore 4.00 del 2 dicembre 2025 il sottopasso di via Nuova di Corva sarà totalmente chiuso al traffico di veicoli e pedoni.

​Si tratta di misure necessarie per garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di allargamento del sottopasso. Nello specifico i relativi lavori, che fanno parte del progetto di “Allungamento dell’asta di manovra a mt. 750 – 1° stralcio Opere Civili”, prevedono l’installazione di una struttura metallica autoportante destinata al contenimento della soletta e la realizzazione della rigatura, con posa delle porzioni rimosse dell’impalcato.

​Le parti che comporranno la struttura metallica, che giungeranno con un trasporto eccezionale suddiviso in quattro elementi, richiederanno l’occupazione temporanea di via Nuova di Corva e la sosta nell’area del sottopasso chiusa al traffico.

​Affermano l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede e il sindaco Alessandro Basso: Vediamo con soddisfazione proseguire i lavori di allungamento dell’asta ferroviaria, intervento strategico per l’attività di Interporto. Come tutti i lavori che impattano sulla viabilità, anche questi comportano alcuni disagi per i cittadini, che però abbiamo cercato di ridurre al minimo, insieme a Interporto e all’impresa esecutrice.

La logistica dell’intervento è particolarmente complessa perché interessa anche il traffico ferroviario. La collaborazione tra i soggetti interessati però è massima e ciò consente di vedere proseguire l’opera secondo il cronoprogramma».

La viabilità subirà quindi le seguenti deviazioni: coloro che giungono da via Mestre dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra su via Nuova di Corva in direzione Borgomeduna. Invece chi percorre via Nuova di Corva verso Pordenone dovrà necessariamente svoltare a destra su via Pirandello, direzione Villanova.