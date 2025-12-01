Chiusura del sottopasso di via Nuova di Corva

PORDENONE – Dalle ore 20.30 del 1° dicembre fino alle ore 4.00 del 2 dicembre 2025 il sottopasso di via Nuova di Corva sarà totalmente chiuso al traffico di veicoli e pedoni.
Si tratta di misure necessarie per garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di allargamento del sottopasso. Nello specifico i relativi lavori, che fanno parte del progetto di “Allungamento dell’asta di manovra a mt. 750 – 1° stralcio Opere Civili”, prevedono l’installazione di una struttura metallica autoportante destinata al contenimento della soletta e la realizzazione della rigatura, con posa delle porzioni rimosse dell’impalcato.
Le parti che comporranno la struttura metallica, che giungeranno con un trasporto eccezionale suddiviso in quattro elementi, richiederanno l’occupazione temporanea di via Nuova di Corva e la sosta nell’area del sottopasso chiusa al traffico.
Affermano l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede e il sindaco Alessandro Basso: Vediamo con soddisfazione proseguire i lavori di allungamento dell’asta ferroviaria, intervento strategico per l’attività di Interporto. Come tutti i lavori che impattano sulla viabilità, anche questi comportano alcuni disagi per i cittadini, che però abbiamo cercato di ridurre al minimo, insieme a Interporto e all’impresa esecutrice.
La logistica dell’intervento è particolarmente complessa perché interessa anche il traffico ferroviario. La collaborazione tra i soggetti interessati però è massima e ciò consente di vedere proseguire l’opera secondo il cronoprogramma».
La viabilità subirà quindi le seguenti deviazioni: coloro che giungono da via Mestre dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra su via Nuova di Corva in direzione Borgomeduna. Invece chi percorre via Nuova di Corva verso Pordenone dovrà necessariamente svoltare a destra su via Pirandello, direzione Villanova.