Cinemazero: un’estate da 100 eventi, presentato il cartellone estivo

PORDENONE – Sarà un’estate intensa, unica e sorprendente, ricca di appuntamenti che animeranno diversi luoghi della città. Perché Cinemazero non va in vacanza ma, al contrario, moltiplica le proposte, per garantire un’offerta cinematografica di qualità 365 giorni all’anno, continuando a dimostrarsi motore di cultura su un territorio molto vasto, valorizzando i film con moltissimi ospiti, da registi del calibro di Mimmo Calopresti a volti noti per il grande pubblico come l’attore Pierpaolo Spollon. In programma oltre cento eventi: cinquanta in città e più di cinquanta diffusi sul territorio, con innumerevoli proiezioni articolate su una grande arena per i successi cinematografici e un’arena dedicata al documentario, moltissime proiezioni in cantine vinicole, il festival internazionale di cortometraggi FMK, cineconcerti esclusivi e i Summer Camp per i più piccoli e le più piccole.

Sarà Lilo e Stitch, ultimo live action della Disney, a inaugurare l’arena in Largo San Giorgio mercoledì 25 giugno alle 21.30, un film per tutta la famiglia che con dolcezza e simpatia comunica un messaggio di inclusività e di pace.

Gli appuntamenti continueranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì fino a fine luglio. In programma la celebrazione di grandi anniversari come, ad esempio, i 60 anni dall’uscita in sala diSignore e Signori, la commedia più graffiante di Germi, girata fra Polcenigo, Conegliano e Treviso, in programmazione lunedì 07 luglio, o i 40 anni dall’uscita del film di culto I Goonies, che sarà proiettato in versione originale con sottotitoli venerdì 11 luglio.

Non mancheranno ospiti: i primi saranno il regista Antonio Padovan e l’attore Pierpaolo Spollon che mercoledì 02 luglio presenterannoCome fratelli, un racconto d’amicizia e di sostegno nelle avversità.

Saranno celebrati anniversari anche nel mese di agosto con la proiezione di Fantozzi di Luciano Salce che vede Paolo Villaggio nei panni del ragionier Ugo Fantozzi, ineguagliata icona della sopravvivenza alla quotidiana ferocia della vita da impiegato. Mercoledì 20 agosto, invece, Paris, Texas di Wim Wenders, vincitore della Palma d’oro come miglior film al Festival di Cannes 1984.

Non mancheranno le collaborazioni anche per gli appuntamenti estivi come quella ormai consolidata con CAI _ Sezione di Pordenone che lunedì 04 agosto proporrà Monte Corno – Pareva che Io Fussi in Aria, il racconto della prima ascesa al Gran Sasso d’Italia compiuta da Francesco De Marchi nell’agosto del 1573 e con Pordenone Blues & Co. Festival lunedì 14 lugliocon A Complete Unknown, film incentrato sulla figura di Bob Dylan.

La musica sarà protagonista anche lunedì 25 agosto con The Strong Man(1926) di Frank Capra, l’attesissimo concerto della Zerorchestrain programma alle 21.00. Una pietra miliare della comicità surreale diretta da un giovanissimo Frank Capra e interpretata da Harry Langdon, “il clown triste” del grande schermo. Tra gag nonsense e poesia visiva, il film racconta le peripezie del mite soldato francese Paul Bergot nell’America del primo dopoguerra.

Non mancherà l’apprezzatissimo OscBar, realizzato in collaborazione con Birra Galassiadi Pordenone. Inoltre, grazie progetto CinemaRevolution promosso dal Ministero della Cultura, la maggior parte dei film italiani ed europei saranno proposti al prezzo speciale a 3,50 euro, mentre i giovani fino ai 25 anni pagheranno sempre 3 euro, con la CinemazeroYoungCard, promossa in collaborazione con il Comune di Pordenone.

Ogni martedì, dal 01 luglio al 19 agosto, si riaccenderà anche il grande schermo di UAU! ai Giardini “Francesca Trombino”, che ogni anno Cinemazero valorizza come uno dei luoghi più suggestivi della città, con un programma ricercato di “Documentari all’aperto”, arricchito sempre dalla presenza di ospiti, con contenuti di importanza sociale e d’attualità a ingresso gratuito.

Si parte martedì 1 luglio alle 21.30 con Going Underground, documentario che racconta la scena punk, new wave e la musica indipendente e sperimentale italiana attraverso l’esperienza deiGaznevada. La regista Lisa Bosi sarà presente insieme a Oderso Rubini, storico produttore musicale legato a band come The Great Complotto, Skiantos e Confessional Quartet, e Giangiacomo Di Stefano, produttore del film. Prima della proiezione verrà presentato, in anteprima assoluta, il videoclip inedito della canzone Pordenone UFO Attack, firmata proprio dai Gaznevada. Martedì 8 luglio sarà la volta diCutro, Calabria, Italia, introdotto dal regista Mimmo Calopresti. Un racconto doloroso e urgente che prende forma a partire dalla tragedia avvenuta sulle coste di Cutro, nella notte che ha scosso l’Italia e continua a interrogare le nostre coscienze. Martedì 15 luglio alle 21.30 arriva L’era d’oro di Camilla Iannetti, che sarà presente per incontrare il pubblico. Un film delicato e universale che attraversa tre generazioni di donne, raccontando una famiglia tutta al femminile alle prese con le sfide del presente e del futuro.

Il 22 luglio, una serata speciale sarà dedicata aPier Paolo Pasolini, con l’anteprima assoluta di Crisi. Commemorare è come smettere di amare. Una produzione di Obliquo, in collaborazione con Cinemazero e altriformati, nata all’interno della residenza artistica “Pier Paolo Pasolini: epigenesi di una goccia”. La proiezione si svilupperà sulla performance dal vivo con i visual di Alessandro Gagliardo e la musica elettronica di Furtherset. Martedì 29 luglio sarà proiettato Sting Like a Bee,documentario di Leone Balduzzi che esplora il mito dell’Ape Piaggio come simbolo di libertà, viaggio e avventura per intere generazioni di ragazzi italiani. In arena sarà presente la sceneggiatrice Giorgia Pedini. Il mese di agosto si apre martedì 5 con una serata dedicata alla Memoria, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Verrà proiettato il cortometraggio La Liberazione, un film di famiglia di Michele Manzolini e Paolo Simoni, con musicazione dal vivo a cura di Guglielmo Pagnozzi. Interverrà anche Paolo Simoni della Fondazione Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia. A seguire, Diari della Liberazione di Matteo Parisini, che sarà presente in arena. Il film intreccia le voci di tre donne, tre diari e tre prospettive diverse che si incontrano nonostante le distanze geografiche.

Martedì 12 agosto sarà proiettato A luci spentedi Mattia Epifani, con la partecipazione del regista e del produttore Alessandro Marotto. Il film racconta l’ascesa e la caduta di Loris Stecca, pugile sul tetto del mondo ma anche uomo in lotta con sé stesso. Infine, a chiudere la rassegna martedì 19 agosto sarà il regista Alessandro Cassigoli con Vittoria. Un film che racconta l’odissea dell’adozione internazionale con una storia vera, fatta di amore e ostinazione, interpretata dalle stesse persone che l’hanno vissuta. Un finale intenso e umano per salutare questa edizione di UAU! all’insegna della realtà che commuove, scuote e ispira.

Ma UAU! è anche la casa di FMK, il festival internazionale dei cortometraggi di Cinemazero. A organizzare l’evento che si terrà dal 23 al 25 luglio Cinemazero Young Club, il gruppo di giovani appassionati di cinema under30. La giuria quest’anno sarà presieduta da Luna Gualano, attrice italiana, regista, produttrice, scrittrice, sceneggiatrice, fotografa, montatrice. Accanto a lei Martina Melilli, artista, regista e programmatrice culturale e Giulia Martinelli, artista, illustratrice e regista.

La tre-giorni sarà come da tradizione contraddistinta da un susseguirsi di laboratori, masterclass, momenti di svago e proiezioni alla presenza di numerosi ospiti.

Dal 26 giugno al 31 luglio, ritorna anche la rassegna Cinemadivino, giunta alla sua XI edizione, che unisce film e buon vino e si tiene nella suggestiva cornice delle migliori cantine del territorio, in collaborazione con Ville Venete. Le serate iniziano alle 19:30 con la degustazione e visita in cantina, per passare alla cena a buffet alle 20:30 e alla proiezione del film dalle 21:30, con biglietto unico a 30 euro. La prenotazione è obbligatoria (scrivendo a: [email protected] o via WhatsApp al 338 7546192). Il primo appuntamento è giovedì 26 giugno a Villa Bogdano 1880 di Lison di Portogruaro, con Luna di Carta. Le altre cantine coinvolte sono il Castello dei Principi di Porcia, Casato Bertoia – novità di questa edizione – l’Agriturismo Fossa Mala di Fiume Veneto, la Cantina Ca’ Modeano di Palazzolo dello Stella e l’azienda agricola Pitars di San Martino al Tagliamento.

Infine, a conferma dell’attenzione di Cinemazero nei confronti delle famiglie e dei più piccoli, ritorna in Mediateca, dopo il successo dello scorso anno, Animiamoci!, il cinema camp della mediateca per i bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, all’insegna della settima arte.

Due settimane di laboratori creativi per bambine e bambini curiosi di esplorare il linguaggio del cinema in modo attivo e divertente. I partecipanti diventeranno veri e propri piccoli registi, sperimentando tecniche di ripresa, scrivendo storie originali e realizzando un cortometraggio, scena dopo scena.

Ogni giornata sarà un viaggio tra immagini, luce e suono: si giocherà con l’immaginazione, si scopriranno i segreti nascosti dell’archivio di Cinemazero e persino della cabina di proiezione. I laboratori, tenuti da professionisti del settore e formatori esperti riconosciuti dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, si svolgeranno dal 25 al 29 agosto con il percorso “Dall’idea al film”, dedicato alla sceneggiatura e alla costruzione narrativa, e dal 1 al 5 settembre con “La forma della luce”, un laboratorio visivo per raccontare storie attraverso ombre, riflessi e colori.

Il costo a settimana è di 90 euro (con uno sconto del 10% a partire dalla seconda quota nel caso di iscrizione di fratelli), 80 euro dalla seconda settimana.

Per informazioni e iscrizioni:[email protected], tel 0434/520945.

Infine, anche quest’anno Cinemazero porta la magia del cinema sul territorio, con oltre cinquanta proiezioni itineranti nei dintorni di Pordenone, grazie allo storico progetto “Ciak si gira!” che quest’anno vedrà protagonisti i comuni di Andreis, Aviano, Brugnera, Clauzetto, Cinto Caomaggiore, Fontanafredda, Grado, Pasiano di Pordenone, Prata, Pravisdomini, Porcia, Sacile, San Quirino, e Vajont.

Il “Cinema sotto le stelle”, UAU! e FMK sono realizzati con il sostegno del Comune di Pordenone, della Regione FVG e Banca 360 Credito Cooperativo FVG e De Blasio Associati Srl.