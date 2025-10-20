Città in festa con “Incontriamoci a Pordenone 2025”: centro invaso da famiglie, giochi e spettacoli

PORDENONE – Una domenica all’insegna della festa, della condivisione e del divertimento ha animato ieri il centro storico di Pordenone. Dalle prime ore del mattino, migliaia di persone hanno affollato le vie della città per partecipare a “Incontriamoci a Pordenone 2025”, l’atteso appuntamento promosso da Confcommercio Ascom Pordenone con il patrocinio del Comune.

Una giornata speciale pensata per tutte le età, con un ricco programma di spettacoli, giochi, novità e iniziative pensate per regalare momenti di spensieratezza e socialità alle famiglie e ai gruppi di amici.

«Il clima ha sicuramente aiutato – ha commentato con entusiasmo Federico Ingargiola, presidente di Ascom – e le persone hanno risposto con grande partecipazione. Il mercatino dei bambini è stato un vero successo, ma anche le tante altre attività hanno coinvolto grandi e piccoli. Alcuni negozianti hanno deciso di tenere aperto, un gesto importante per dare slancio, anche nel suo piccolo, al commercio pordenonese».

L’iniziativa ha saputo trasformare il cuore della città in un grande spazio aperto alla comunità, confermando ancora una volta il valore di eventi che uniscono promozione del territorio e vitalità cittadina.