CRI e Caritas, profondo cordoglio per la morte di Shirzai Farhdullah

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La Croce Rossa Italiana – Comitato di Pordenone e la Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone esprimono profondo cordoglio per la morte di Shirzai Farhdullah, deceduto in tragiche circostanze il 29 novembre a Pordenone.

“La nostra vicinanza – dichiarano il presidente della CRI Ludovico Mellina Bares e il direttore Caritas Andrea Barachino – va innanzitutto ai due ragazzi sopravvissuti, attualmente ricoverati, e ai familiari della vittima. Domenica abbiamo incontrato il fratello di Shirzai, giunto dal Belgio per comprendere le dinamiche dell’evento: a lui abbiamo manifestato personalmente il nostro dolore e la nostra solidarietà”.

Una tragedia che colpisce profondamente la comunità e lascia ferite difficili da comprendere e da accettare.

Da quattro anni Caritas e Croce Rossa lavorano fianco a fianco per garantire sul territorio un presidio costante a favore delle persone senza dimora. Al dormitorio invernale, gestito con il massimo impegno, si affiancano il Centro di Ascolto, il servizio docce e l’accoglienza Caritas, insieme allo Sportello Sociale, alla distribuzione pasti e all’Unità di Strada della Croce Rossa. Servizi che operano quotidianamente in rete con i servizi territoriali e con gli Ambiti, con i quali è stato attivato un bando dedicato alla grave marginalità.

“Il nostro obiettivo – ricordano le due organizzazioni – è semplice e fondamentale: proteggere chi è costretto a vivere in strada, soprattutto nei mesi più freddi, prevenendo situazioni di rischio estremo per la salute e per la vita stessa”.

Un pensiero speciale è rivolto anche alle operatrici, agli operatori e alle decine di volontarie e volontari che in questi anni hanno messo – e continuano a mettere – tempo, energie e competenza al servizio delle persone più fragili.

