Criminalità, Pordenone la città più sicura in regione: è nella top-ten in Italia

PORDENONE – Pordenone è la città più sicura del Friuli Venezia Giulia, la migliore del Nordest assieme a Treviso e nella top-ten in Italia. La fotografia arriva dall’Indice della Criminalità del Sole 24 Ore, basato su dati del Viminale, che misura le denunce di reato registrate dalle forze dell’ordine ogni 100mila abitanti nel 2024. Sulle 106 province, Pordenone si classifica al 100° posto con un totale di 7.364 delitti denunciati nel 2024, pari a 2.368,1 ogni 100mila abitanti (+1,08%). Un dato che pone la città sul Noncello nettamente davanti gli altri capoluoghi regionali: Udine occupa la posizione 67, Gorizia la 50 e Trieste è dodicesima.

Un risultato che il sindaco Alessandro Basso commenta con soddisfazione. “La conferma di Pordenone tra le città più sicure d’Italia dimostra l’ottimo lavoro che l’Amministrazione Comunale sta realizzando – sottolinea il primo cittadino -. Le innumerevoli attività e progetti messi in campo continuano a dare i loro frutti. I numeri sono insindacabili e dimostrano come la narrazione che la sinistra sta mettendo in campo è assolutamente esagerata. Pordenone è una città sicura ma, come siamo abituati a fare, continueremo a lavorare per migliorare, ancora di più, questo già ottimo risultato. Ci avviciniamo sempre più al 2027, quando saremo Capitale Italiana della cultura e ciò passa anche attraverso simili traguardi che dimostrano quanto siamo pronti”, conclude Basso.

A fargli eco è l’assessore alle Politiche della Sicurezza e Legalità, Elena Ceolin: “Questi sono dati inconfutabili, che arrivano da fonti autorevoli – sottolinea l’esponente di Giunta – e sono la miglior risposta a quanti vogliono far credere il contrario. Un risultato frutto di un lavoro di squadra, composta dal Prefetto Michele Lastella, il Questore Giuseppe Solìmene e tutte le forze dell’ordine che garantiscono ogni giorno la sicurezza in città e con le quali collaboriamo attivamente. La nostra Polizia Locale, guidata dal comandante Maurizio Zorzetto, continua a svolgere un ottimo lavoro e presto la rafforzeremo attraverso i concorsi per potenziarne la pianta organica. Un contributo importante nel controllo della città viene svolto anche dagli steward urbani, che rappresentano un presidio fondamentale per i cittadini”, conclude l’assessore.

Pordenone, nell’ambito degli indicatori analizzati, svetta nelle posizioni di vertice in Italia per maggior sicurezza quanto a lesioni dolose (posizione 103), danneggiamenti (104), incendi (105) e si posiziona nella parte bassa della classifica anche per furti (posizione 78), rapine (90) e stupefacenti (90).