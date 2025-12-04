“Di vita in vita”, libro Sara Zanella al Santin il 5 dicembre

PORDENONE – Venerdì 5 dicembre alle ore 18 nella sala convegni dell’Hotel Santin, la Fondazione Giovanni Santin promuove il nuovo libro “Di vita in vita” di Sara Zanella.

L’evento, dedicato agli amanti della letteratura e della cultura, vedrà la partecipazione dell’autrice Sara Zanella, che introdurrà il suo scritto, accompagnata dalla presentazione di Enzo Cadamuro. Le letture saranno affidate a Bianca Manzari, mentre le musiche saranno eseguite da William de Bona, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.