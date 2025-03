Elezioni, alza i veli “Pordenone cambia – Lista Ciriani”

PORDENONE – Una lista, una famiglia. È possibile sintetizzare con queste poche parole il clima che si respirava alla presentazione, in Fiera a Pordenone, della lista “Pordenone cambia – Lista Ciriani”, zero chiacchiere e hashtag #contanoifatti, a sostegno della candidatura a sindaco di Alessandro Basso.

Un pubblico delle grandi occasioni ha sugellato momenti di grande condivisione, moderati dall’ex comandante di Polizia e consigliere uscente Stefano Rossi, che con la chiosa di una frase presa direttamente dal leggendario libro Cuore, ha fatto capire che fare politica non è solo qualcosa che racchiude interessi e progetti, ma che è prima di tutto, amore e rispetto per la Patria, e nel caso specifico la città, e per gli interessi di tutta la comunità.

Alessandro Ciriani e Alessandro Basso, durante i loro interventi, hanno voluto porre l’accento soprattutto sull’importanza di un progetto amministrativo solido e coerente, in grado di coniugare esperienza e innovazione, elementi imprescindibili per il raggiungimento di traguardi ambiziosi.

Durante la serata sono stati resi noti i nomi dei 40 candidati della lista, rappresentanti di una eterogenea platea della società civile, del mondo delle professioni, dell’associazionismo, dell’imprenditoria, che con le loro competenze hanno preso l’impegno di avere cura di Pordenone e portare avanti programmi con al centro il benessere dei cittadini, la buona politica, il sostegno sociale.

Non a caso Basso, durante il lungo intervento, ha parlato della necessità di avere anche un referente per gli anziani, per affrontare al meglio e preparati il fenomeno, ormai dilagante, dell’inverno demografico.

Un gruppo molto affiatato, determinato a portare avanti la politica reale e immediatamente attuabile, tenendo la barra dritta e lottando per il futuro di Pordenone.

“Molti sono gli obiettivi raggiunti, e molti ne raggiungeremo, ha dichiarato Alessandro Ciriani, la politica non deve essere un luogo dove si litiga ma dove nascono idee e si concretizzano progetti, molti dei quali portati avanti dalla nostra amministrazione; non è sempre facile, affrontiamo problemi e difficoltà, ma ci si può riuscire”.

“La nostra squadra è pronta ad ascoltare i cittadini ha poi concluso il coordinatore della lista Massimo Drigo, e a costruire insieme un programma di governo che risponda alle reali esigenze della comunità”.

Di seguito i 40 candidati:

Diomede Lidia​ avvocato, assessore uscente, Tirelli Mattia​imprenditore, assessore uscente, Drigo Massimo bancario, Consigliere uscente, Celante Paolo pensionato, consigliere uscente, Favret, Giovanna, pensionata e volontaria, Mozzon Lisa insegnante ed allenatrice, Bagatin Erika impiegata,, Burello Stefano manager industriale, Caramia Flavio​imprenditore Casagrande Alessandro Iìimpiegato, Crepas Francesco architetto, Curci Felice docente, Dal Col Agnese studentessa, De Marco Giulia impiegata, Del Zotto Roberto operaio, Di Benedetto Gino militare, Feletto Antonella libera professionista, Frigenti Domenico militare Islam Shahidul operaio, La Diega Amedeo infermiere, Leniqi Pac libero professionista, Lo Pipero Calogero impiegato Manassero Chiara, impiegato, Mileto Mario medico, Ortolan Kevin imprenditore, Pacani Majlinda impiegata, Paggiaro Federica dottore commercialista, Pagnucco Alessio avvocato, Palazzo Maria impiegata, Pellarin Flavio​libero professionista, Piantedosi Alberto agente di commercio, Polese Massimiliano commerciale, Presotto Marco impiegato, Renzetti Lucia consulente, Rossi Vinish libero professionista, Russo Alessandra libera professionista, Siracusa Daniele pensionato, Tonizzo Francesca impiegata, Tripodi Donato militare, Turco Rachele, biologo nutrizionista.

Credit foto Viola Cutrone