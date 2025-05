“Femminista a chi?”, libro Daniela Dose il 20 alla Degan

PORDENONE – Il 20 maggio alle ore 18.30 in sala Teresina Degan a Pordenone presentazione del libro “Femminista a chi?” (ed. Kappa VU). Interverranno quattro delle ventun autrici che hanno contribuito con i loro saggi alla stesura del libro. Un testo che vuole riflettere sulla condizione della donna a partire dalle vite vissute da alcune donne del Friuli Venezia Giulia, in diversi settori: la scuola, la politica, le arti, il teatro, la salute, la religione.

Ma soprattutto la difficile arte di tenere insieme il lavoro e l’impegno sociale e culturale con la famiglia, la educazione dei figli, la cura degli anziani. Nel 2025 la donna si è liberata da stereotipi e catene? La legislatura ha fatto molte conquiste ma molte rimangono sul piano culturale e delle pratiche quotidiane. Interverranno Daniela Dose su “La donna e la scuola”. È possibile un’educazione non stereotipata nella scuola? La possibilità di accedere allo studio ha dato alle donne maggiori opportunità di eguaglianza?

Luisa Delle Vedove, nota artista pordenonese, parlerà di “Io e il femminismo”, raccontando come ha declinato le pari opportunità nella sua vita. Francesca Agostinelli parlerà di “La donna e l’arte”. L’arte è capace di parlare in modo universale, Ma alla donna è stato concesso entrare nelle scuole d’arte solo a fine Ottocento. Una storia di conquiste che fatica anche oggi. Anna Manfredi parlerà di “Femminismo come percorso di pace”. La pace nasce dalla giustizia e dal rispetto dei diritti.

Il libro è curato da Marina Giovannelli, udinese, docente di lettere, fondatrice del gruppo “Anna Achmatova”. Scrittrice e animatrice della scena culturale udinese.

Modera l’incontro Annamaria Poggioli, già Presidente della Commissione per le Pari opportunità regionale.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la biblioteca civica di Pordenone, è sostenuto dalle associazioni Agape e Voce donna. Rientra negli eventi per Pordenone capitale della cultura 2027.

“Sono onorata di aver potuto contribuire con una mia riflessione alla stesura di questo libro -ha detto Dose- anche perché la mia e quella di Luisa Delle Vedove sono le uniche voci pordenonesi. Le altre donne che hanno partecipato lavorano e vivono a Udine o Trieste. Non dare per scontate le conquiste fatte negli anni e soprattutto sostenere le giovani donne nel loro percorso di vita -ha continuato l’autrice- mi sembra il nuovo compito “Femminista””.

Interverranno per i saluti istituzionali l’assessora alle Pari opportunità, Guglielmina Cucci, Alessandra Marchi in rappresentanza di Voce Donna, e Rita Pasini, Presidente di Agape.