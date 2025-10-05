13.7 C
Festa dei Nonni, grande partecipazione per la 19^ edizione

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Partecipazione straordinaria per la Festa dei Nonni giunta quest’anno alla 19^edizione, svoltasi al PalaCrisafulli di Pordenone. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione 50&Più, in collaborazione con Ascom-Confcommercio e Comune di Pordenone.

Alla cerimonia sono stati invitati gli alunni delle classi quinte elementari della provincia che si sono iscritte al concorso “Il nonno mi ha raccontato” assieme alle loro famiglie e, in particolare, i nonni. Ben 25 le classi iscritte al concorso provenienti da Pordenone, Rorai Piccolo Casarsa, Corva, Fontanafredda, Porcia, Pravisdomini, Sacile, San Quirino, Vajont, Villotta di Chions. Il concorso, come ha spiegato il presidente di 50&Più Ezio Bordelot, ha riscosso un «grandissimo successo» con ben 512 manoscritti ricevuti. I temi, incentrati sul rapporto tra i ragazzi e i loro nonni, sono stati valutati da una commissione esterna di docenti.


Le scuole premiate hanno riceveranno un buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di 200 euro offerto dal Gruppo Sme e 50&Più; mentre i migliori 20 temi individuali, scelti da una giuria esterna, è stato assegnato un premio di 100 euro offerti da Bcc Pordenonese e Monsile e cinque buoni da 100 euro offerti dall’associazione 50&Più. La scuola Guglielmo Marconi di Fontanafredda che ha iscritto tre classi e 66 alunni è stato consegnato un buono di 100 euro offerto dalla cartoleria Mazzini.

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha assegnato tre premi speciali costituiti da libri, unitamente ali libri “Persone e ripersonanze” dell’attrice Claudia Contin Arlecchino.


Prima delle premiazioni, presenti fra gli altri il Sindaco di Pordenone, Alessandro Basso, il presidente di Confcommercio Fabio Pillon, c’è stata l’esibizione della Fanfara dell’11° reggimento bersaglieri diretta dal primo graduato Michelangelo Ferruggia e un intrattenimento per i più piccoli con l’esibizione di Otto e Bassotto.

Gli organizzatori hanno voluto ringraziare i numerosi volontari che, anche quest’anno, si sono adoperati per la riuscita della manifestazione (Gruppo Alpini e Banco alimentare di Pordenone), che da tempo coinvolge i bambini stimolandoli a riflettere e raccontare il loro legame affettivo con i nonni.

ELENCO SCUOLE PREMIATE IN WORD

ELENCO STUDENTI PREMIATI IN WORD

