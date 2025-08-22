Festa per le 100 candeline di Dina Bortolussi

PORDENONE – Pordenone è in festa per un altro compleanno degno di nota. Si tratta delle 100 candeline che ieri sono state accese per Dina Bortolussi. A salutarla e porgerle i migliori auguri il sindaco Alessandro Basso e la vicesindaco Mara Piccin, accolti con gioia dai suoi figli, nipoti e pronipoti.

​«È stato bello portare alla signora Dina – afferma il sindaco Basso – gli auguri affettuosi di tutta la nostra città. Dina, con la sua simpatia e allegria, racchiude in sé la memoria della nostra comunità. Le auguriamo di cuore di mantenersi in salute ancora per molti anni!»

​Nonna Dina è nata a Vallenoncello il 21 agosto 1925 e in quel borgo ha vissuto fino al 1939, quando ragazzina si trasferì a Torre – dove abita da allora – per lavorare al Cotonificio Veneziano.

​

«Nel momento in cui ha saputo che anch’io sono nata e risiedo a Vallenoncello – spiega la vicesindaco Mara Piccin – la signora Dina si è illuminata, le sono brillati gli occhi e ha iniziato a raccontare ricordi vividi e precisi di quel posto e della sua gente. È bello vedere come l’appartenenza ad un luogo ti leghi orgogliosamente ad esso per tutta la vita».

​

Tanti auguri nonna Dina!