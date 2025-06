Festival di Clarinetto: lo spagnolo Lozano vince il Concorso per solisti

PORDENONE – Giornata conclusiva oggi, 1^ giugno, a Pordenone per la quinta edizione del Festival internazionale di Clarinetto “Portus Naonis” che da giovedì scorso ha animato il centro storico cittadino facendo della città la capitale italiana di questo magico strumento a fiato.

La giornata odierna ha visto ancora al centro del ricco programma i Cori di Clarinetto che hanno letteralmente stregato il pubblico, registrando un coinvolgimento che non si era mai visto nelle passate edizioni del Festival grazie alla contemporanea presenza di circa trecento clarinettisti che hanno fatto risuonare piazze e calli del centro storico.

L’attesa, tuttavia, era tutta per l’esito dei due prestigiosi concorsi internazionali che, per la prima volta quest’anno, hanno affiancato la programmazione concertistica: un concorso per clarinetto solista e un concorso di composizione per cori di clarinetto.

Il 1° Concorso Internazionale di Clarinetto ‘Portus Naonis’ ha registrato ben 30 semifinalisti provenienti da tutto il mondo che, dopo aver superato la selezione della fase eliminatoria svoltasi online con un grande numero di iscritti, si sono sfidati in questi giorni a Pordenone nell’Auditorium della Casa della Musica su un repertorio composto da brani di medio/alto livello di difficoltà. Per decretare il vincitore il Festival ha dato vita a una giuria formata da musicisti famosi in ambito internazionale come il francese Patrick Messina (primo clarinetto dell’Orchestra nazionale di Francia, considerato uno dei maggiori clarinettisti del nostro tempo), il portoghese Luis Gomes (clarinettista basso riconosciuto a livello internazionale come solista e come docente), lo sloveno Joze Kotar (docente e primo clarinetto dell’Orchestra Sinfonica Slovena RTV).

Al termine di una intensa semifinale a colpi di note la Giuria ha deciso di assegnare due terzi premi ex-aequo e un primo premio. I due ex aequo vanno rispettivamente a Diana Markovic (Croazia) e Juan Manuel Martin Rodriguez (Spagna) che ricevono entrambi 500 euro e il diploma. Il primo premio va invece a Flavio Castellanos Lozano che riceve un premio di 4000 euro e il diploma.

Questi i profili dei premiati:

Flavio Castellanos Lozano è nato a Madrid nel 2005. Ha iniziato a studiare clarinetto all’età di 9 anni e nel 2018 si è iscritto al CIEM F. Moreno Torroba, dove ha studiato per cinque anni sotto la guida di L. Fernández Organista. Ha anche ricevuto lezioni da Á. Belda Amorós, un membro della ONE (Orchestra Nazionale di Spagna). Attualmente sta studiando con J. Martinez Garcia ed E.R. Beltran per il Diploma Superiore in Interpretazione Musicale. Attualmente suona come 1° clarinetto e 2° clarinetto con l’Orchestra Sinfonica di Madrid – Orchestra Principale del Teatro Real e suona come 1° clarinetto con la Giovane Orchestra della Comunità di Madrid (JORCAM). Nel 2022 ha ricevuto il 1° Premio al Concorso Internazionale di Clarinetto di Picanya – Valencia, il 2° premio nel 2019 al Concorso di Giovani Interpreti di Estepona – Malaga.

Diana Marcovik nasce a Fiume nel 2003 e studia alla Scuola diMusica “Ivan Matetić Ronjgov” di Fiume, nella classe del prof. Goran Prša, dove si diploma nel 2022. Attualmente studia al secondo anno all’“Accademia di Musica” di Lubiana, nella classe del prof. Jože Kotar e dell’assistente David Gregorc. Partecipa a numerosi concorsi internazionali e nazionali dove si distingue vincendo numerosi primi premi. Negli anni ha suonato in concerti in diverse città croate, come: Fiume, Zagabria, Osijek, Dubrovnik,Pola e Varaždin. Nel 2023 tiene un recital solistico a Samobor nell’ambito della 48° edizione delle “Autunni di Samobor” e del concorso per giovani musicisti “Ferdo Livadić”. Fa parte di un sestetto di clarinetti e suona spesso nella Giovane Orchestra Sinfonica Slovena “Crescendo” enell’orchestra sinfonica dell’Accademia di Musica di Lubiana. SI è perfezionata frequentando numerose masterclass dove ha potuto studiare con professori di fama mondiale.

Juan Manuel Martín Rodríguez ha iniziato i suoi studi all’età di 8 anni presso la scuola di musica locale e successivamente ha conseguito il diploma di musica professionale presso il Conservatorio Javier Perianes di Huelva. Ha completato i suoi studi a Cordoba sotto la direzione di Juan José Amores e Francisco José González, dove ha ricevuto il premio di fine corso. Attualmente sta studiando per un master in performance presso l’Università di Évora con il Professore Luís Gomes. Durante la sua formazione, ha preso parte in diverse occasioni con l’Orquesta de Córdoba. Ha preso parte a masterclass con clarinettisti del calibro di Shirley Brill, Vitor Fernandes, Enrique Pérez Piquer, José Franch Ballester, tra gli altri.

Il 1° Concorso Internazionale di Composizione per Cori di Clarinetto, intitolato alla memoria di John de Beer, è stato vinto da Marcel Chirilov concorrente moldavo che ha conquistato la giuria con la sua composizione intitolata Balkan Sketches.

Il concorso offre al vincitore la possibilità di usufruire di un’importante vetrina internazionale. La composizione vincente, infatti, verrà pubblicata da Edizioni Eufonia, nota casa editrice del settore e sarà uno dei brani obbligatori per l’esibizione dei cori nell’edizione 2026. Il vincitore del concorso riceverà anche un premio di 500 euro.

La prima edizione di questo concorso ha già regalato una enorme soddisfazione dato il grande numero di iscrizioni, arrivate da tutte le parti del mondo. Le partiture sono state giudicate su una piattaforma online da una giuria di eccellenza composta da due nomi prestigiosi e riconosciuti a livello internazionale: Michele Mangani (musicista e compositore le cui opere sono state incise ed eseguite in tutto il mondo da grandi interpreti, orchestre e bande) e Oscar Navarro (musicista spagnolo, famoso in tutta Europa per la composizione di musiche per clarinetto, concerti, colonne sonore per film e TV).

Marcel Chirilov è nato a Chisinau (Moldavia). Ha iniziato i suoi studi musicali nella Scuola Professionale di Musica della città, dove studia clarinetto con l’insegnante Pavel Stolearcinc. In seguito ha ottenuto il diploma nel Conservatorio Superiore di Musica di Chisinau con gli insegnanti Eugen Verbetsky, Sergei Chebikin (clarinetto) e Vladimir Rotaru (musica da camera). Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi premi: 1° premio nel “Concorso Nazionale di Clarinetto” (1987); 2° premio nel “Concorso per strumenti a fiato – legni del Comune di Chisinau” (1989); 1° premio per la migliore esecuzione del brano obbligatorio “Ciprian Porumbescu” (1991), 1° premio, oltre al premio di virtuosismo, nel “Concorso Nazionale Barbu Lantaru” (1994). È stato membro di molti gruppi di prestigio nazionale come l’Orchestra Sinfonica della Filarmonica della Moldova, l’Orchestra da Camera della Moldova, la Compagnia di Danza e Musica “JOC” e il Sestetto di Clarinetti “Claritet” che ha fondato. Nel 1996 è stato invitato, come solista, a far parte del gruppo “Concert Strauss“ (Italia) offrendo concerti in un gran numero di città in Italia, Francia e Germania. Dal 1996 al 2000 ha lavorato come insegnante di clarinetto e musica da camera nel Conservatorio Superiore di Musica di Chisinau. Tra il 2003 e il 2015 ha collaborato con la Banda Municipale di Coruña e l’Orchestra Sinfonica Galiziana (OSG). Oggi è insegnante di clarinetto nel Conservatorio Professionale di Musica di As Pontes de García Rodriguez (A Coruña). Negli ultimi anni ha scoperto il mondo della composizione.