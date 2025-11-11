8.4 C
Pordenone
martedì , 11 Novembre 2025
Grand Prix Triveneto scacchi al Centro Meduna, prima volta a Pordenone

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
Screenshot

PORDENONE – Per la prima volta, il Grand Prix del Triveneto farà tappa a Pordenone. Sarà una giornata interamente dedicata agli scacchi, pensata per giovani e adulti, appassionati e curiosi. Scendendo più nel dettaglio, in programma ci sono ben quattro tornei, con proposte adatte a ogni livello ed esigenza.

Per i ragazzi

Torneo A (Under 18): un’imperdibile sfida sull’intera giornata, valida per la qualificazione alle Finali Nazionali dei Campionati Giovanili 2026. Cinque turni di gioco con 25 minuti di tempo a disposizione per ciascun scacchista per terminare le
singole sfide. Conferma iscrizioni alle 9.30. Inizio partite alle 10.30

Torneo B: perfetto per chi preferisce un impegno più leggero o non è interessato alla selezione. Un’occasione per divertirsi e mettersi in gioco in un contesto amichevole.
Cinque turni di gioco con 15 minuti di tempo a disposizione per ciascun scacchista per terminare l’incontro. Conferma iscrizioni alle 14.30. Inizio partite alle 14.45

Per gli adulti
Torneo Open: per chi cerca una competizione più intensa e stimolante.
Cinque turni di gioco con 25 minuti di tempo a disposizione per ciascun scacchista per terminare le singole sfide. Conferma iscrizioni alle 9.30. Inizio partite alle 10.30

Torneo Promozionale: pensato per chi vuole giocare in modo rilassato, ma sempre con entusiasmo e passione. Cinque turni di gioco con 15 minuti di tempo a disposizione per ciascun scacchista per terminare l’incontro. Conferma iscrizioni alle 14.30. Inizio partite alle 14.45

L’evento sarà ospitato presso il Centro commerciale Meduna, confermando così la collaborazione instaurata e che ha già visto svolgersi nei suoi spazi, con successo, la mini maratona per la Giornata mondiale degli scacchi.

