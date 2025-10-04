Il Cai porta la montagna in città: la sezione compie 100 anni di storia

PORDENONE – Sarà una due giorni di grande festa (11 e 12 ottobre) con Pordenone palcoscenico di eventi dedicati alla montagna: la sezione del Cai cittadino celebra i suoi primi 100 anni di storia, con l’impegno e l’attivismo che lo caratterizza, mutando parchi, piazze e spazi urbani in luoghi di incontro tra cittadini e natura.

L’iniziativa, dal titolo “Il Cai Pordenone porta la montagna in città”, rappresenta un momento significativo di dialogo tra il Club Alpino e la comunità naoniana, con l’obiettivo di dimostrare come il rispetto per le montagne e l’ambiente possa diventare patrimonio condiviso dell’intera cittadinanza.

A illustrare il progetto, la vicepresidente Francesca Infurnari e la coordinatrice dell’evento Grazia Pizzoli nella sede del Club (nella foto), ringraziate per l’impegno dall’assessore comunale alla Cultura Alberto Parigi che ha sottolineato come «Pordenone è una città viva 365 giorni all’anno».

Protagonista del weekend sarà il “Sentiero Cai in città”, un percorso urbano di circa 11 chilometri che attraversa luoghi storici, parchi e tratti del fiume Noncello, contrassegnato dall’iconica segnaletica bianco-rossa tipica dei sentieri di montagna. Realizzato nell’ambito del Contratto di fiume Noncello, questo tracciato rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra il Cai e le realtà del territorio, un’infrastruttura verde che il sodalizio alpino dona alla città come spazio permanente.

Durante le due giornate, dalle 10 alle 17, i volontari del CAI animeranno numerose stazioni lungo il percorso, dai Parchi del Seminario, San Valentino e San Carlo fino a Piazza XX Settembre, offrendo attività educative e ludiche per tutte le età. Particolare attenzione è riservata ai giovani e alle famiglie, con laboratori, dimostrazioni pratiche, letture animate e una parete di arrampicata in piazza.

Inoltre, per vivere un’esperienza immersiva davvero particolare, in queste giornate dedicate alla montagna, le straordinarie fotografie di Robbie Shone – fotografo del National Geographic e speleologo riconosciuto come uno dei migliori fotografi di grotta al mondo – saranno proiettate nel Teatro Urbano di Piazza della Motta.

A collaborare con la sezione del Cai anche Confcommercio e Sviluppo&Territorio che hanno indetto un concorso fra i negozianti, i quali dovranno allestire le proprie vetrine sul tema della montagna. Ai partecipanti sarà fornito, su richiesta, materiale decorativo, oltre a depliant e poster del centenario ([email protected] – tel.0434937471). In palio tre premi che saranno consegnati in occasione della manifestazione Incontriamoci a Pordenone del 19 ottobre.

L.C.