Inaugurazione mostra “BARANYA”, il 30 al Santin

PORDENONE – Venerdì 30 maggio, alle ore 18.30, nella Galleria d’arte Giovanni Santin verrà inaugurata la mostra del fotografo Pietro Casonato “BARANYA” a cura di Franca Benvenuti, a seguire brindisi con l’artista.

Pietro Casonato, fotografo e viaggiatore appassionato, ama esplorare angoli del mondo lontani dagli itinerari turistici tradizionali ritraendo, con competenza tecnica e straordinaria sensibilità, paesaggi, scene di vita quotidiana, volti di persone comuni che all’occhio del viaggiatore distratto spesso sfuggono. Le fotografie realizzate per la mostra BARANYA presentano in forma artistica il racconto di numerosi viaggi di Casonato nella contea della Baranya che si trova nell’Ungheria meridionale al confine con la Croazia, terra che esercita su di lui un fascino profondo per i paesaggi, la gente, le attività umane. La mostra “Baranya” rientra in un progetto di mostre itineranti promosse dalla Fondazione Giovanni Santin ed è stata realizzata nel 2022 a Cà Lozzio Incontri di Oderzo e nel 2024 al Museum Gallery di Budapest.

Pietro Casonato, nato a Oderzo (Tv) nel 1946, negli anni ’80 inizia a viaggiare raccontando per immagini, prevalentemente in bianco e nero, Europa, Guatemala, Brasile, Messico, Venezuela, Vietnam, Bali. Il 1990 è l’anno di “Indoor”, uno studio che si occupa principalmente di still life. Nel 1998 è presidente e organizzatore di una mostra internazionale di fotografia “Fotografica’98” che vede esposti lavori di fotografi italiani e stranieri. Nel 2003 l’incontro con l’India è all’origine di un eccezionale itinerario di occhi e anima. È socio fondatore (1987) dell’Associazione Culturale Cà Lozzio di Piavon di Oderzo.

Ha esposto in Italia e all’estero. Di lui hanno scritto Renzo Saviolo, Frank Dituri, Enzo Santese, Alessandra Santin, Lorena Gava.

Franca Benvenuti