Intrattenimento, anche Pordenone diventa un riferimento per il gaming

Il settore del gaming e dell’intrattenimento continua a espandersi in tutta Italia e coinvolge sempre più realtà locali. Anche il territorio pordenonese sta vivendo una fase di crescita in questo ambito grazie all’apertura di un nuovo punto vendita della catena Ongame, marchio italiano specializzato in videogiochi, giochi da tavolo, giochi di carte collezionabili, modellismo e prodotti dedicati alla cultura pop. L’iniziativa rappresenta un ulteriore segnale dell’interesse crescente verso forme di svago che uniscono componenti digitali e attività sociali tradizionali.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il nuovo centro Ongame è stato inaugurato a San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato non soltanto alla vendita di prodotti, ma anche all’organizzazione di eventi, tornei e momenti di aggregazione per appassionati di tutte le età. La formula proposta dalla catena punta infatti a trasformare il negozio in un vero e proprio punto di incontro per la comunità dei giocatori.

Negli ultimi anni il mercato del gaming ha registrato una crescita costante, favorita dalla diffusione delle piattaforme digitali, dall’aumento del pubblico interessato agli eSport e dal ritorno di interesse verso giochi da tavolo e carte collezionabili. In questo contesto, l’apertura di strutture specializzate assume un ruolo importante soprattutto nei centri urbani di medie dimensioni, dove la disponibilità di spazi dedicati all’intrattenimento organizzato non è sempre ampia. La presenza di Ongame nel territorio pordenonese si inserisce infatti in una strategia che la catena sta portando avanti in diverse regioni italiane. I negozi del marchio offrono generalmente un assortimento che comprende console, videogiochi di ultima generazione, accessori hardware, giochi da tavolo moderni, miniature, fumetti e prodotti collezionabili ma particolare attenzione viene riservata agli eventi in presenza, che consentono agli appassionati di confrontarsi direttamente attraverso partite organizzate e competizioni ufficiali, attribuendo al gioco quella componente di socialità che si percepisce in forma diversa se praticato online.

Uno degli ambiti che continua a generare maggiore interesse è quello dei giochi di carte collezionabili. A distanza di decenni i mazzi di carte collezionabili dedicati a Yu-Gi-Oh! così come ai Pokémon continuano a conservare una notevole popolarità. Mentre i classici giochi di carte hanno avuto bisogno di una trasposizione digitale per mantenere un buon livello di diffusione, la situazione è ben diversa per le carte collezionabili, che presentano un valore materiale non indifferente. Ad ogni buon conto, nell’era di Internet districarsi tra le regole del solitario o tra i rapporti di debolezze dei Pokémon non fa che esaltare lo stesso principio: i giocatori sono sempre alla ricerca di nuove idee per provare a raggiungere un determinato risultato e non esitano a ripassare un intero regolamento, anche se rimasto immutato sin dalle origini, prima di avventurarsi tra tutte le possibili combinazioni di carte.

Proprio per questo motivo, molti negozi specializzati stanno investendo nella creazione di aree gioco dedicate ai tornei ufficiali e alle attività della community. Le competizioni legate a Pokémon Trading Card Game, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering e ad altri titoli del settore attirano regolarmente partecipanti provenienti anche da province limitrofe, contribuendo alla nascita di reti di appassionati particolarmente attive. Il gaming si sta trasformando sempre più in un fenomeno culturale trasversale. Accanto ai videogiocatori tradizionali trovano spazio famiglie, collezionisti, giocatori di ruolo e appassionati di giochi da tavolo moderni. L’interesse non riguarda esclusivamente l’acquisto dei prodotti, ma anche la possibilità di condividere esperienze, strategie e momenti di socializzazione in ambienti progettati specificamente per questo tipo di attività, favorendo la crescita di una comunità locale sempre più strutturata e partecipata.