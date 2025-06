La Civica: “Pordenone e il territorio, serve un nuovo patto”

PORDENONE – Grande partecipazione all’assemblea della lista “La Civica – Salvador Sindaco”, svoltasi nella suggestiva cornice della Sala della Bastia, al Castello di Torre. Un appuntamento ricco di contenuti, che ha unito confronto politico, organizzazione interna e dialogo con le realtà del territorio.

Al centro della serata, gli interventi di Marco Salvador e Roberto Freschi, consiglieri comunali, che hanno ribadito l’urgenza di costruire una nuova alleanza tra Pordenone e i Comuni limitrofi, fondata su coesione e una governance più equa e moderna.

“Non possiamo più permetterci una Pordenone chiusa nei propri confini amministrativi, mentre intorno crescono conflitti, silenzi e occasioni mancate. Serve una regia condivisa, una visione di Capoluogo che sia con il territorio, non contro di esso”, ha dichiarato Salvador.

Freschi ha invece sottolineato la necessità di coinvolgere i quartieri e le comunità locali nella programmazione delle opere pubbliche e nella definizione delle priorità:

“Senza partecipazione reale non si fa buona politica. È anche il momento di rasserenare il clima cittadino: servono competenza, sobrietà e rispetto reciproco”.

I nodi del territorio

Salvador ha elencato alcuni esempi emblematici della mancanza di coordinamento e visione strategica:

• La chiusura del punto nascita di San Vito;

• La mancata fusione tra Hydrogea e LTA, con la scelta di CAFC basata su indicatori ancora poco chiari;

• La mancata integrazione tra le ASP di Cordenons e Pordenone;

• La proposta di trasferire il liceo artistico da Cordenons a Pordenone, interpretata come un tentativo del capoluogo di sottrarre risorse invece che tutelare l’equilibrio territoriale;

• La gestione della viabilità priva di una visione d’insieme;

• Il progetto della Gronda Nord elaborato senza il coinvolgimento dei Comuni interessati;

• La costituzione del nuovo Consorzio industriale che non deve entrare in concorrenza con altri consorzi, ma promuovere integrazione;

• La gestione dei rifiuti ridotta a terreno di scontro politico, come già accaduto nel caso dell’acqua.

Voci dal territorio

Durante l’assemblea sono intervenuti esponenti politici, civici e del mondo giovanile:

• Marco Putto, consigliere regionale, ha espresso forte preoccupazione per l’attuale direzione della riforma degli enti locali:

“Non serve ripristinare le Province se devono essere solo una riproposizione delle EDR. Servono nuove Province realmente utili ai Comuni, soprattutto ai più piccoli”.

• Claudio Zol, in rappresentanza di Azione, ha riconosciuto nella lista Salvador “una sintonia profonda con obiettivi concreti e orientati al sostegno di cittadini e imprese”.

• Ha portato i suoi saluti istituzionali Tiziano Centis, presidente di Civica FVG.

• Francesco Marcuzzo, portavoce dei giovani dell’associazione, ha evidenziato il bisogno urgente di un autentico protagonismo giovanile nella vita amministrativa.

• Miria Coan ha lanciato l’allarme sulla situazione delle ASP, denunciando il rischio di un ingresso incontrollato di soggetti privati orientati al profitto anziché al servizio pubblico.

• Mauro Capozzella, il quale da mesi insiste sulla necessità di riformare concretamente gli enti locali, puntando su infrastrutture energetiche sostenibili a favore di imprese e famiglie.

Eletto il nuovo direttivo

Nel corso della serata è stato eletto il nuovo direttivo dell’associazione, composto da 19 membri.

Pierluigi Ceciliot è stato nominato tesoriere, mentre Flavio Moro è stato designato come uditore.

Direttivo – Membri eletti:

1. Stefano Da Ros

2. Miria Coan

3. Alberto Busoni

4. Francesco Marcuzzo

5. Pierluigi Ceciliot (tesoriere)

6. Valter Ceschin

7. Bruno Zille

8. Orazio Cantiello

9. Antonio Barato

10. Giulio De Vita

11. Arianna Zanini

12. Marco Salvador

13. Francesco Persico

14. Paolo Peresson

15. Mauro Piva

16. Gabriele Veronesi

17. Tiziano Tedesco

18. Joshua Honeycut

19. Roberto Freschi

Prossimi appuntamenti

Tra i progetti futuri dell’associazione, è in partenza un ciclo di incontri pubblici per rilanciare il dialogo tra il capoluogo e i Comuni del territorio.

Primo appuntamento: fine giugno a Roveredo in Piano

L’incontro vedrà protagonisti esponenti del mondo imprenditoriale, sindacale e politico locale, moderati da Marco Salvador.

Giovedì 20 giugno: incontro a Pordenone presso la Bastia di torre di Pordenone

Evento promosso da La Civica, Azione e Partito Liberale Democratico.

Protagonisti: l’on. Pecorella, presidente di Azione, e Marco Salvador, in un confronto su demografia, giovani e lavoro giovanile.