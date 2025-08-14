La Croce Rossa pordenonese cerca volontari

PORDENONE – Aviano, Prata, Pordenone e Sacile – unità territoriali del Comitato pordenonese della Croce Rossa Italiana -, propongono a tutti gli interessati dai 14 anni in su, quattro incontri in vista dell’avvio di altrettanti corsi base per diventare volontari.

Il 2 settembre a Pordenone (Via Cappuccini 1), il 3 ad Aviano (Via Ospedale, 8), il 9 a

Prata di Pordenone (Via Peressine, 23) e il 10 a Sacile (Via Ettoreo 4 – Ospedale Civile) saranno presentati i calendari delle lezioni e illustrate tutte le modalità di iscrizione ai corsi (in tutte le sedi, gli incontri si terranno sempre alle ore 20.30).

Le lezioni, che prenderanno avvio per le sedi di Pordenone e Sacile da metà settembre e per le sedi di Prata e Aviano da inizio ottobre, per un totale di 20 ore di formazione, offriranno una panoramica su: storia della Croce Rossa, significato dell’emblema, basi del Diritto Internazionale Umanitario, definizione della strategia 2030 della CRI e cenni di primo soccorso.

«Abbiamo sempre bisogno di allargare la squadra – precisa il Presidente Ludovico Mellina Bares – perché le persone vulnerabili continuano ad aumentare e noi vogliamo essere sempre più pronti ad aiutare gli altri. Il Movimento Croce Rossa e Mezzaluna Rossa opera in oltre 190 Paesi del mondo con più di 16 milioni di volontari. Senza di loro e senza il loro tempo prezioso che dedicano al prossimo, non potremmo fare tutto quello che

giornalmente facciamo mettendo al centro del nostro operato i nostri Principi fondamentali:

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità e

Universalità».

Per informazioni: mail [email protected] Tel. 0434 523109 www.gaia.cri.it