Lady Avventura racconte le missioni al Lions Club Pordenone Host

PORDENONE – Il 20 ottobre abbiamo inaugurato i nostri incontri conviviali ospitando Romanina Santin ,fondatrice e anima del gruppo Lady Avventura.

Il gruppo, composto da una ventina di donne provenienti da diverse realtà associative, tra cui Panathlon Pordenone e Fidapa, da oltre dieci anni organizza viaggi solidali in varie parti del mondo, ponendo al centro della propria attività l’incontro, la conoscenza e lo scambio interculturale.

Durante i loro viaggi, le componenti di Lady Avventura incontrano donne, anziani e bambini che vivono in situazioni di particolare fragilità, visitano orfanotrofi e realtà assistenziali e instaurano rapporti di vicinanza e amicizia, cercando di lasciare un segno concreto del loro passaggio attraverso aiuti materiali, gesti di solidarietà e, soprattutto, la condivisione di momenti di autentica umanità

Romanina Santin, aiutata da Flavia Brisotto, Silvia Gramigna, Patrizia Li Volsi, Pia Messinese e Silvia Sonzogni che la accompagnavano, hanno raccontato ai presenti questa straordinaria esperienza, arricchendo il racconto con numerose fotografie scattate durante le missioni effettuate in diversi Paesi del mondo.

Dall’India al Guatemala, i loro viaggi hanno permesso di conoscere storie, culture e realtà spesso difficili, mantenendo sempre vivo lo spirito che anima il gruppo: offrire sostegno, attenzione e speranza a donne e bambini in condizioni di disagio.

Al termine della presentazione, le ospiti sono state salutate da un caloroso applauso. Il Presidente del Club ha quindi consegnato alle rappresentanti di Lady Avventura il gagliardetto del sodalizio, ricevendo in cambio il volume da loro pubblicato, una significativa raccolta fotografica che documenta i numerosi progetti e le iniziative umanitarie realizzate nel corso degli anni.