Le “Lady Avventura” raccontano la Cambogia: un viaggio tra solidarietà e scoperta

TRIESTE – Un viaggio che unisce l’amore per l’avventura con l’impegno sociale. È questo lo spirito delle “Lady Avventura”, gruppo tutto al femminile che ieri, 4 giugno, è stato protagonista al Circolo della Stampa per raccontare l’ultima esperienza in Cambogia.

Nate da un’idea di Romanina Santin – affettuosamente chiamata “la capitana” – le Lady Avventura sono donne, socie Panathlon e Fidapa, che condividono la passione per i viaggi con un’attenzione particolare alla solidarietà. Ogni anno organizzano una trasferta all’estero, con l’obiettivo non solo di conoscere nuove culture, ma anche di offrire un aiuto concreto ai più fragili, soprattutto donne e bambini.

Il gruppo, composto da una ventina di membri, si muove a piccoli numeri per motivi organizzativi: ogni viaggio coinvolge circa dodici partecipanti. Quest’anno la destinazione è stata la Cambogia, dove le Lady hanno incontrato realtà locali segnate da difficoltà, ma anche da grande dignità e resilienza.

«Nei nostri viaggi – spiega Romanina Santin – ci rapportiamo con le donne, gli anziani, incontriamo bambini orfani o disabili. Cerchiamo di costruire relazioni, ascoltiamo le loro storie e lasciamo un segno del nostro passaggio: un contributo, un ricordo, o anche solo un sorriso».

Le missioni delle Lady Avventura si autofinanziano e, grazie al legame con il Panathlon, puntano a sostenere iniziative virtuose nelle comunità visitate. Il racconto di oggi non sarà solo una testimonianza di viaggio, ma anche un invito alla sensibilità e all’azione, per trasformare ogni esperienza in un’occasione di crescita condivisa.