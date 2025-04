Lutto Alfredo Taiariol, la sua impresa edile ha lavorato nei luoghi sacri

PORDENONE – Addio ad Alfredo Taiariol, 86 anni, pordenonese doc come si definiva lui stesso, capace di dare dignità a quei luoghi della città che ha visto crescere e che, con il suo impegno professionale di geometra con impresa edile, ha contribuito a renderli più belli. Tanti palazzi portano la sua firma (in via del Cristo, ospedale vecchio di via Montereale, sede Ascom di piazzale dei Mutilati), i manufatti che ha curato con amore, dedizione e orgoglio sono, oggi, custodi di storia.

«Era fiero di essere stato scelto dalla Curia locale per lavorare nei luoghi sacri della nostra comunità: il seminario, le chiese, le canoniche. Per lui tutto questo non era solo un mestiere, era una missione, un servizio, un onore» ricordano con affetto le figlie Antonella e Annapaola. E ancora «la sua è stata una vita segnata da tante sofferenze fisiche, incidenti e malattie: Alfredo aveva solo sei anni quando un terribile bombardamento gli strappò la madre e un fratello.

Ma nonostante tutto, ha affrontato la vita con entusiasmo, passione, energia e tanto amore per la sua famiglia, in particolare la moglie Romana e la sua nuova mamma Malvina. Per noi figlie è stato un padre esemplare, forte, premuroso, colui che aveva costruito con fatica e animo coraggio il nostro futuro».

Ad onorare la figura di Alfredo Taiariol anche la delegazione di Pordenone dell’Accademia italiana della Cucina con la presidente Cristina Sist: «Un uomo che per ventinove anni ha segnato la storia del sodalizio, ricoprendo incarichi istituzionali con uno spirito di servizio raro, con impegno costante e con quella dedizione che non ha mai chiesto nulla in cambio. La sua azione e il suo impegno hanno contribuito a gettare le solide basi su cui oggi poggia la nostra delegazione». Molte le espressioni di cordoglio giunte alla famiglia da imprenditori, professionisti, associazioni e amici.

I funerali saranno celebrati lunedì 28 aprile, alle 15, nel duomo concattedrale di San Marco dove la salma giungerà dalla Prosdocimo funeral home; il rosario sarà recitato domenica, alle 18, nella chiesa del Cristo.