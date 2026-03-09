10.5 C
Pordenone
martedì , 10 Marzo 2026
Ortogiardino parte con il pieno: oltre 25.000 visitatori nel primo weekend

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Si è aperta con un grande successo di pubblico la 45ª edizione di Ortogiardino, il Salone della floricoltura, orticoltura e vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone fino a domenica 15 marzo, insieme a Cucinare, il 12° Salone dell’enogastronomia di qualità.

Il primo fine settimana ha fatto registrare numeri molto positivi: tra sabato e domenica gli ingressi sono stati oltre 25.000, con un incremento del 31% rispetto al primo weekend del 2025. Tra questi si contano circa 6.000 visitatori provenienti da Slovenia e Croazia, arrivati con viaggi organizzati da agenzie turistiche che includono in questo periodo la Fiera di Pordenone come tappa dei loro tour nel Nordest Italia.

Grande affluenza e clima di entusiasmo nei padiglioni fieristici, dove tutto è pensato per soddisfare la voglia di shopping degli appassionati di giardinaggio e cucina. Ortogiardino si sviluppa su 25.000 metri quadrati di aree espositive e propone sette scenografici allestimenti a giardino, con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredi da esterno di design. A completare l’offerta ci sono circa 300 stand commerciali con vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni e oggettistica dedicata al mondo dei fiori e del verde.

Grande interesse anche per Cucinare, il Salone dell’enogastronomia di qualità che si svolge in contemporanea nei padiglioni 5bis e 5ter: 3.000 metri quadrati coperti con oltre 80 espositori che propongono eccellenze delle filiere agroalimentari locali e nazionali.
Il successo della manifestazione è legato anche al ricco calendario di appuntamenti. Cuore del programma è l’Arena “Pordenone With Love”, che ospita in questi giorni oltre 30 eventi, tutti gratuiti per i visitatori della fiera: show-cooking, degustazioni guidate, masterclass, presentazioni e incontri dedicati alla cultura del cibo e del territorio.

Tra gli appuntamenti in programma, martedì 10 marzo sarà un pomeriggio dedicato alla pitina, una delle eccellenze della montagna pordenonese e ingrediente protagonista di due piatti tipici che raccontano storia, identità e tradizioni del territorio. Alle 16.00 è previsto uno show-cooking dedicato alla “mesta”, piatto tradizionale della Valcellina a cura di Casa Valcellina; a seguire la preparazione degli gnocchi di pane con timo e pitina della Val Tramontina, proposta dal Ristorante Gelindo dei Magredi.

Le manifestazioni Ortogiardino e Cucinare proseguiranno alla Fiera di Pordenone fino a domenica 15 marzo (orario di apertura dal lunedì al venerdì: 14.00 – 19.00; Sabato e Domenica: 9.30 – 19.00) con esposizioni, eventi e iniziative dedicate al mondo del verde e dell’enogastronomia.

