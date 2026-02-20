5.3 C
Pordenone
sabato , 21 Febbraio 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Parigi-Dakar, quando la Zanussi correva nel deserto

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Pordenone-Parigi-Dakar. Un trittico impossibile a pensarsi ma che nel 1983 ha trovato la sua giusta collocazione fra esperienza ingegneristica nella elettronica e quella motociclistica unita al mito della gara più bella con moto, auto e camion, attraverso il deserto del Sahara. In quell’anno, infatti, la factory pordenonese sponsorizzò la prima squadra tutta italiana – moto, piloti e assistenza – alla Parigi-Dakar.

Il team era composto da Massimiliano Valentini, Leandro Ceccherelli e Gianni Gagliotti. Tre le moto tutte colorate di giallo con la scritta “Zanussi” rossa sul serbatoio erano delle Moto Morini 500 Camel, bicilindriche, derivate da una prima Moto Morini Camel del 1979 realizzata nello stabilimento della allora casa motocilistica bolognese che prese parte al rally dei Faraoni sempre con Massimiliano Valentini.

Alla Parigi-Dakar l’assistenaza tecnica ai tre piloti venne riservata a due meccanici e un tecnico che seguivanao la gara a bordo di una Fiat Campagnola tutta colorata di giallo con vistose scritte “Zanussi” un pò ovunque. Nonostante le ottime prestazioni iniziali che li vedevano nelle posizioni di vertice, nessuno dei tre piloti riuscì a completare la gara a Dakar per problemi tecnici. La Zanussi venne contattata per un la realizzazione di un ingegneso sistema di accensione elettronica che prevedeva l’eliminazione della batteria con l’adozione di un impianto transistorizzato per l’accensione. Un sistema prodotto dalla Zanussi Elettromeccanica di Bologna, azienda appartenente all’allora gruppo Zanussi di Pordenone.

L’impianto provedeva anche alla illuminazione dei fari e delle luci suppelementari eliminando il peso della batteria e di altri accessori. Le moto furono dotate di un grande serbatoio da 34 litri e due supplementari laterali, oltre a ammortizzatori Marzocchi speciali e gas e doppio freno a tamburo. La preparzione tecnica della moto avvenne con collaborazione della Moto Morini che vedeva allora in servizio l’ingnegner Franco Lambertini, inventore del motore bicilindrico, e il concessionario della casa bolognese di Prato, la ditta Valentini che con Massimiliano era presente sui campi di gara della allora regolarità e motocross. La sponsorizzazone finì nello stesso anno della gara e non proseguì.

Al.Rin.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.