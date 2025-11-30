Piscina Del Bianco riqualificata e riaperta per le feste

PORDENONE – È con gioia che l’assessore allo sport Elena Ceolin e il sindaco Alessandro Basso annunciano la riapertura della piscina comunale Daniele Del Bianco.

​I lavori di riqualificazione interni, a carico del concessionario ARCA e appena conclusi, hanno consentito la sistemazione del piano vasche, dell’atrio, degli spogliatoi e dei locali tecnici ed accessori.

​Il 24 novembre la piscina ha riaperto al nuoto agonistico, mentre sabato 29, riapre al nuoto libero con i consueti orari: lunedì e giovedì 7-14 e 19:45-21, martedì e venerdì 10-14 e 18:30-21, mercoledì 10-14 e 16:30-21, sabato 9-14 e 16-19, domenica 9-12:30.

​

Per gli abbonati ARCA che nei mesi scorsi si sono serviti di altre strutture natatorie, ci sarà la possibilità di “rientrare” da subito nell’impianto comunale di Pordenone.

​«Riprende l’attività della piscina comunale dopo un importante impegno economico di oltre 3 milioni di euro – afferma con entusiasmo l’assessore Ceolin – Un plauso va agli uffici che hanno saputo gestire gli imprevisti e terminare i lavori in un tempo contenuto, ottimizzando tempi e metodi. I cittadini potranno inoltre godere dell’apertura della piscina durante le festività natalizie, apertura che rispetto agli anni precedenti rappresenta una novità, che rappresenta solo la prima di una serie. Infatti per questa piscina sono già in programma altre migliorie per il prossimo futuro».

​«La riapertura nel periodo che precede il Natale – aggiunge il sindaco Basso – fa sì che gli utenti possano organizzare un po’ del proprio tempo libero durante le vacanze facendo, perché no, della sana attività fisica in questa struttura bella e rinnovata. Insomma un altro tassello messo dall’Amministrazione sugli edifici che vengono riqualificati e resi più sicuri ed accoglienti per i cittadini di tutte le età».

​Per informazioni telefonare allo 0434 456136 o scrivere a [email protected] – www.arcanuoto.it .