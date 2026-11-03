Pn With Love, a novembre doppia vetrina eccellenze territorio

PORDENONE – La Collezione Doprà di Cipolat e gli antichi vitigni friulani recuperati dall’azienda I Vini di Emilio Bulfon sono i protagonisti delle esposizioni di novembre nelle vetrine Pordenone with love, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine tramite la società consortile TEF per valorizzare le imprese e le produzioni del Friuli occidentale.

Due realtà espressione di competenze e tradizioni differenti, accomunate dal legame con il territorio e dalla capacità di coniugare identità produttiva e innovazione.

CIPOLAT E LA COLLEZIONE DOPRÀ. Dal 3 al 26 novembre spazio alla Collezione Doprà di Cipolat, proposta al pubblico nell’ambito del programma di esposizioni dedicate alle produzioni locali. La vetrina sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 19.00, secondo il calendario previsto dall’organizzazione.

I VINI DI EMILIO BULFON: LA RISCOPERTA DEGLI ANTICHI VITIGNI FRIULANI. Dal 4 al 26 novembre, nella vetrina accanto, sempre in corso Vittorio Emanuele II, sarà protagonista l’azienda I Vini di Emilio Bulfon, con sede a Valeriano, tra Spilimbergo e San Daniele del Friuli.

L’impresa ha dedicato la propria attività al recupero di antiche varietà di vite coltivate per secoli nella fascia pedemontana friulana, contribuendo alla salvaguardia di un patrimonio genetico che rischiava di scomparire.

Il percorso avviato da Emilio Bulfon ha prodotto risultati significativi: nel 1991 il Ministero dell’Agricoltura ha inserito nel Catalogo Nazionale delle varietà di vite Forgiarìn, Piculìt-Neri, Sciaglin e Ucelut; nel 2006 sono seguiti Cianorie e Cividin e, nel 2007, Cordenossa.

Un’attività che associa la tutela della biodiversità viticola alla valorizzazione economica e culturale del territorio. L’azienda dispone di una moderna cantina, un punto vendita, una sala degustazione e una struttura agrituristica, integrando produzione vinicola e accoglienza enoturistica.

L’esposizione sarà aperta dal mercoledì al sabato, dalle 9.00 alle 18.30.