Polizia locale: individuato autore danneggiamenti in piazza XX Settembre

PORDENONE – È stato individuato uno degli autori che la notte fra il 15 e 16 gennaio 2022 si era reso protagonista di atti vandalici in piazza XX Settembre e piazzale Ellero dei Mille ai danni di un Pubblico Esercizio, di biciclette, di autoveicoli, della Pista di ghiaccio e di monopattini elettrici

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, il 16 gennaio scorso la Polizia Locale di Pordenone – Cordenons era intervenuta in piazza XX Settembre dov’era stato segnalato che nella notte, ignoti autori, avevano perpetrato atti di vandalismo in quella zona.

Le indagini si erano rivelate da subito complicate in quanto l’area era già stata pulita e ripristinata prima del ricevimento della comunicazione da parte del Comando di Polizia Locale e del successivo intervento degli agenti. Veniva effettuata quindi una minuziosa osservazione delle immagini delle telecamere, che seppur in orario notturno e con scarsa luce, mettevano in risalto piccoli particolari del vestiario e fattezze fisiche. Successivi appostamenti e osservazioni della zona, permettevano agli agenti di risalire ad alcuni membri del gruppo presente quella sera.

Dall’attività di investigazione emergeva nella notte del 16 gennaio, verso le ore 02:00 un ragazzo minorenne dopo aver festeggiato il compleanno di uno dei membri del gruppo ed aver assunto numerosi alcolici, si rendeva responsabile di turbativa della sicurezza urbana, prendendo due monopattini elettrici e gettandoli nella pista di ghiaccio presente in Piazza XX Settembre, buttando a terra una lastra in plèxiglass di un bar, trascinando dei velocipedi sulla sede stradale e sferrando un calcio ad un veicolo in piazzale Ellero dei Mille. La persona veniva convocata in Comando accompagnato dall’esercente la responsabilità genitoriale per essere sentito in merito alla vicenda. Venivano altresì ascoltati altri membri del gruppo presenti quella sera e sono in corso accertamenti per risalire ad eventuali altri autori dei danneggiamenti.

Il commento del Vice Sindaco Emanuele Loperfido: Gli esiti delle diverse, recenti indagini svolte dal Comando di Polizia Locale, dimostrano come il connubio tra preparazione, professionalità e sapiente utilizzo della tecnologia consenta ai nostri agenti di essere nelle condizioni di ricostruire, non necessariamente nell’immediatezza, i fatti, arrivando ai responsabili di episodi di vandalismo. Una volta in più quindi, invitiamo i nostri concittadini, in caso di reati, a rivolgersi al nostro Comando, con l’obiettivo di contribuire tutti al mantenimento del buon nome della nostra città”