Pordenone Capitale Cultura 2027, l’orgoglio di Ciriani, Loperfido e Capozzella

PORDENONE – Tante le attestazioni di orgoglio per essere riusciti a fare di Pordenone la Capitale della Cultura 2027.

“Un sogno che si avvera e un cantiere che continua” commenta l’eurodeputato Alessandro Ciriani (Fdi-Ecr) dopo la proclamazione di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027. “La città si è emancipata con industria e lavoro, ma sarà la cultura a darle un futuro” aggiunge, festeggiando con le istituzioni, le autorità, i rappresentanti delle associazioni e con tutti coloro i quali hanno reso possibile questo momento.“Ora inizia la fase più impegnativa e gratificante – conclude Ciriani -. Dal mio ruolo in Europa continuerò a sostenere Pordenone nel suo percorso verso il 2027”.

“Pordenone, già Capitale nei nostri cuori, nel 2027 lo sarà di tutta Italia per la cultura. Ci abbiamo creduto – sottolinea l’On. Emanuele Loperfido dal primo giorno. La proclamazione arrivata oggi, che ho potuto vivere con grande emozione di persona, scrive una pagina di storia della Città. Una Città, grazie al coordinamento dell’Amministrazione comunale, con menzione speciale per l’amico Alberto Parigi, capace di essere riferimento dell’intero territorio, fare veramente sistema e vincere di squadra. Un progetto ambizioso, coinvolgendo Università, Contenitori culturali, Istituzioni, Associazionismo. Un modus operandi molto apprezzato, che ha evidentemente fatto la differenza in una competizione di livello così alto.

Un grande grazie quindi a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo splendido percorso, capace di valorizzare e mostrare tutto il bello – ed è come ben sappiamo tanto, tantissimo – di Pordenone, del nostro territorio. Che sorprende, straordinariamente, chi non la conosce ed emoziona, semplicemente, chi la vive e la ama. Siamo orgogliosi, ma da sempre, di essere pordenonesi!

“Commossi e orgogliosi di questa vittoria per la nostra città come Capitale della Cultura 2027. Un percorso partecipativo, intelligente, trasversale, concreto che ha portato ad un progetto vincente. Pordenone ha le carte in regola per essere una capitale della cultura a 360 gradi. Bravi tutti a cominciare da Marco Salvador che nel lanciò l’idea anni fa e che ha trovato l’allora sindaco Alessandro Ciriani e da oggi il reggente Alberto Parigi il punto di incontro fra chi vive la sua città e chi la rappresenta amministrativamente con amore. Bravi tutti di nuovo. Noi ci saremo”. Così Mauro Capozzella ex consigliere regionale e coordinatore provinciale del M5S.