Premio Vittoria Alata il 21 maggio in municipio

PORDENONE – Il Premio “Vittoria Alata” FIDAPA sezione di Pordenone, nasce nel 2007 da un’idea di Romanina Santin, allora Presidente dell’associazione, per rendere un riconoscente tributo dapprima alle donne della nostra provincia distintesi in ogni settore (Cimolai, D’Intino, Gallini, Vivan) e, negli ultimi anni, a gruppi didonne che hanno segnato la storia del territorio come le “operaie dei cotonifici”, “le maestre nate prima del 1940”, “le donne della Galvani” e nel 2023 le infermeriedegli ospedali, delle case di cura, il cui operato è stato fondamentale in tempo di pandemia.

In collaborazione con la Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, i cui allievi ad ogni edizione realizzano un bozzetto su un tema assegnato da FIDAPA che diventerà un mosaico, il Premio quest’anno è dedicato alle Farmaciste della provincia di Pordenone nate prima del 1960, per l’operato che con dedizione hanno svolto negli ultimi decenni.

L’assegnazione della borsa di studio all’allievo/a che, a parere della giuria, ha realizzato il bozzetto più efficace rispetto al tema, avverrà mercoledì 21 maggio alle h. 18.00 nella Sala Consiliare del Comune di Pordenone,che ha patrocinato l’evento insieme a Banca FVG 360,alla presenza del Sindaco Alessandro Basso, la Presidente FIDAPA Maria Luisa Casucci, la madrina del Premio Romanina Santin, le rappresentanze della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, la Presidente di Giuria Morena Cristofori per FIDAPA e Fernando Biagio Grizzo per Banca 360.

Porte aperte per l’importante cerimonia a tutta la cittadinanza.

Antonietta Maria Di Paola