Progetto della nuova area logistica per la Protezione Civile

PORDENONE – ​Il percorso di sviluppo della sede comunale di Protezione Civile prosegue con l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una nuova area logistica coperta presso la sede di via Ungaresca.

​Ad annunciarlo è l’assessore alla Protezione Civile Mattia Tirelli, al termine dell’ultima seduta di Giunta. Si tratta di una struttura coperta a pianta rettangolare, in acciaio zincato e sviluppata su tre campate, delle dimensioni complessive di circa 16 x 6 metri e un’altezza media di circa 4 metri. Il progetto include anche una piazzola scoperta per lo scarico della sabbia, dotata di una rampa di raccordo che la collegherà all’area di parcheggio. Verrà inoltre realizzata una pavimentazione carrabile tra l’edificio in progetto e quello esistente, adibito al ricovero dei mezzi carrellati.

​L’opera, del costo complessivo di 210 mila euro, è destinata alla manovrabilità dei mezzi operativi, al ricovero delle attrezzature e alla produzione dei sacchi di sabbia utili per la regimazione idraulica.

​«Grazie a tale progetto – spiega Tirelli – all’interno della sede di via Ungaresca verrà posizionata appunto un’insacchettatrice, macchinario prezioso che, nelle fasi di emergenza, ci consentirà di confezionare rapidamente i sacchi di sabbia al fine di distribuirli celermente non solo nelle località colpite da eventi calamitosi all’interno del nostro Comune bensì nell’intero territorio pordenonese. I lavori di sviluppo della sede di uno dei gruppi più importanti e numerosi di Protezione Civile della nostra regione inizieranno entro l’estate e vedranno la conclusione entro la fine dell’autunno 2025».

È particolarmente soddisfatto anche il Sindaco Alessandro Basso il quale evidenzia come «il mondo del Volontariato di Protezione Civile è stabilmente al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale che, tra l’altro, è riuscita a ottenere un contributo di 135 mila euro cui vengono sommati 75 mila euro di fondi propri dell’Ente. L’approvazione di tale progetto, che somma a un totale di 210 mila euro, ci consentirà l’avvio rapido dei lavori al fine di potenziare l’operatività del sistema di Protezione Civile locale e il fatto di averla approvata in tempi ridotti, a nemmeno due mesi dall’insediamento, vuol far capire le nostre intenzioni e il riguardo che terremo nel corso del quinquennio verso questo mondo».