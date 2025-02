Rigenerazione urbana in Largo Cervignano al via

PORDENONE – Continua la riqualificazione di vari quadranti di Pordenone. Ora è la volta di Largo Cervignano, i cui lavori di rigenerazione urbana sono costati complessivamente 405 mila euro (di cui 330 mila finanziati da fondi PNRR e 75 mila dal Comune) e hanno riguardato l’area compresa tra i due blocchi di palazzi delle case popolari, rispondendo alle richieste dei cittadini che abitano la zona.

​Tutto è iniziato alcuni anni or sono, quando il consigliere delegato ai rapporti con i quartieri Stefano Rossi interpellò i residenti di Largo Cervignano per comprendere le loro necessità e raccogliere i loro suggerimenti. Nel confronto vennero coinvolte anche le associazioni aventi sede in quell’area.

​I residenti avevano richiesto uno spazio esterno comune con del verde e più ombreggiato – riducendo l’effetto “isola di calore estivo” causato dalla grande presenza di cemento – e collegando con rampe per disabili e anziani i vari livelli del piazzale esistente. A quel punto sono stati intercettati i fondi PNRR e si è partiti con l’opera di riqualificazione dell’area esterna.

I lavori hanno portato alla messa a dimora di 5 alberi, di 86 arbusti e diverse centinaia di piante tappezzanti, alla creazione di due aiuole in sostituzione delle superfici pavimentate, alla demolizione della scalinata esistente e alla realizzazione di una nuova, con l’inserimento di una rampa dotata di parapetti e corrimano per il superamento delle barriere architettoniche.

​«L’elemento interessante del progetto – sottolinea l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – è rappresentato dalla creazione di un sistema di raccolta dell’acqua piovana in grado di garantire un’umidità costante alle aiuole e agli alberi piantati. Grazie a un ingegnoso sistema di caditoie e di condotte, l’acqua piovana viene convogliata dai tetti delle case popolari fino ad una vasca di accumulo della capienza di 21 mila litri con pompa sommersa, così da poter irrigare l’area verde centrale diminuendo il carico sulla rete fognaria e il consumo di acqua potabile».

E nei in periodi di scarsa piovosità? Se necessario il sistema consente di rifornire la vasca anche con l’acqua dell’acquedotto. In programma ci sono anche la riqualificazione del lungo vialetto posto tra i condomini e la sistemazione del bellissimo e vasto parco retrostante gli edifici.

​

Il progetto ha previsto inoltre la realizzazione di un grande murales, all’interno del Centro Giovani di Largo Cervignano, da parte degli studenti di due classi del Liceo Artistico E. Galvani, con la collaborazione dei ragazzi dei Centri giovanili di via Pontinia e Largo Cervignano.

L’opera sarà inaugurata questo pomeriggio.

​Ma la riqualificazione del quartiere non riguarda solo le strutture e gli spazi comuni. Piuttosto coinvolge anche l’intera comunità e le associazioni locali. Prosegue infatti il progetto culturale “Case Gialle Rigeneration”, promosso dalla Compagnia di Arti e Mestieri col sostegno della Regione FVG per il programma PR FESR 21-27 finanziato dall’Unione Europea.

Come spiegato dalla presidente del sodalizio, Bruna Braidotti, grazie a questo progetto Largo Cervignano sta diventando un polo culturale attrattivo per l’intera Pordenone, proponendo tutto l’anno attività teatrali, di musica, cinema, laboratori per ragazzi ed eventi espositivi che favoriscono la socializzazione tra i giovani, le persone anziane e le famiglie straniere che vi abitano. In tal modo questo quartiere, ricco di servizi, spazi verdi e percorsi interessanti, sta iniziando ad emanciparsi e a farsi conoscere dall’intera città.

Si tratta di un processo culturale inclusivo che, sotto l’egida del Comune, si realizza grazie alla collaborazione di varie associazioni quali il Gruppo Teatro Luciano Rocco, l’associazione musicale Gabriel Fauré, Cinemazero, Croce Rossa Italiana, il centro giovanile della parrocchia San Francesco e la Fondazione OSF che gestisce il Centro Giovani di Largo Cervignano.

​

«Questi interventi non riguardano soltanto la riqualificazione urbana e architettonica del quartiere – afferma il vicesindaco reggente Alberto Parigi – ma anche l’aspetto sociale e comunitario legato alla cultura, al teatro e alla musica. È fondamentale che gli interventi procedano sinergicamente e di pari passo. Per questo ringrazio il tessuto delle associazioni culturali che operano in Largo Cervignano e via Pontinia. In entrambi i quartieri, su cui insistono le case popolari, organizziamo con le associazioni numerose importanti rassegne culturali, entrate a pieno titolo tra gli eventi del Comune».