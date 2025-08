Verifiche requisiti agenti immobiliari. Interviene Bruno Bari presidente regionale Fimaa- Confcommercio

PORDENONE – Lo hanno definito uno tsunami quello accaduto venerdì nelle provincie di Gorizia e Trieste, e a giudicarlo dall’esterno potrebbe sembrare qualcosa di veramente inquietante, ma, come sottolinea il presidente regionale e provinciale di Pordenone Confcommercio Fimaa Bruno Bari, “i controlli e la verifica dei requisiti, non sono cose così cadute dall’alto, ma strumenti per i quali gli agenti immobiliari, Fimaa in primis, hanno combattuto per anni, e che dopo numerose e dure battaglie ideologiche e politiche sono riusciti a far normare”.

“Dispiace – commenta Bari – che ancora una volta l’immagine di tanti colleghi sia stata messa in discussione, ma quanto accaduto deve servire da stimolo per elevare ulteriormente l’attenzione e la professionalità con cui operiamo ogni giorno. Al tempo stesso, questo episodio può diventare un’opportunità concreta per ottenere finalmente uno degli obiettivi storici della nostra categoria: la possibilità per ogni cittadino di consultare pubblicamente, attraverso il sito delle Camere di commercio, l’elenco degli agenti abilitati. Solo così si potrà distinguere chiaramente tra chi svolge la professione in modo regolare e chi invece agisce in maniera abusiva, danneggiando il mercato e minando la fiducia nel nostro lavoro”.

Sull’accaduto anche il presidente provinciale Confcommercio Fimaa Trieste Andrea Oliva commenta: “La verifica dei requisiti, obbligatori per svolgere l’attività di mediazione immobiliare, è prevista dalla legge, quindi ben venga questo controllo, che mi auguro possa avvenire con cadenza costante in futuro, vista l’importanza del ruolo del mediatore nelle compravendite immobiliari, e che possa anche avere delle procedure snelle, senza particolari burocrazie per facilitare questo tipo di verifica, senza incorrere in sanzioni motivate solo dalla complessità delle operazioni. In particolare l’assicurazione obbligatoria, che tutela le parti della compravendita e garantisce la professionalità del mediatore, dovrebbe essere depositata annualmente presso le Cciaa a garanzia del corretto esercizio della professione da parte degli agenti abilitati, nei confronti del mercato.”

Nella foto Bruno Bari