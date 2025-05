Amici della Musica Gandino, Concerto Aperitivo il 18

PORCIA – Domenica 18 Maggio alle ore 11.00 sotto il porticato della barchessa di Villa Correr Dolfin si terrà il primo dei Concerti Aperitivo organizzati dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, la Fondazione Friuli e la cantina Principi di Porcia. Protagonista del concerto è il Duo Astra dell’Associazione Trieste Classica, composto da Lorenzo D’Antò, flauto, e Michele Di Filippo, chitarra. Musiche di Georg Friedrich Händel, Alfredo Casella, Mario Castelnuovo-Tedesco, Michele Di Filippo. Rinfresco gentilmente offerto da Conad Superstore, via Roveredo 52 – Porcia.

A questo concerto seguiranno altri due appuntamenti in collaborazione con il Conservatorio “G.Tartini” sempre alle ore 11.00 e in Villa Correr Dolfin:

Domenica 25 Maggio suoneranno un quintetto di trombe e un settimino di clarinetti.

Domenica 8 Giugno si esibirà il Trio “Drinić-Vranješ-Medica” con protagonisti Tijana Drinić, violino, Marina Vranješ, violino, e Leonard Medica Gregorič, chitarra.

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito. In caso di pioggia il concerto si terrà ugualmente nel salone interno alla barchessa.

Per informazioni:

Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” 0434-590356, 335-7814656

Duo Astra – Domenica 18 Maggio 2025

Il Duo Astra nasce dall’incontro artistico tra Michele Di Filippo (chitarra) e Lorenzo D’Antò (flauto). La formazione si prepone l’obiettivo di valorizzare antiche opere tramite un approccio strumentale moderno e attraverso una solida preparazione nelle specifiche prassi esecutive. Un esempio dell’attitudine alla ricerca è il progetto discografico che il Duo Astra sta realizzando su Georg Friedrich Händel con la casa discografica Brilliant Classics. L’idea del progetto nasce dalla necessità di riscoperta delle sonate per flauto del compositore di Halle.

Il cambio di prospettiva rispetto all’ordinario accompagnamento del clavicembalo è l’idea che rende questo progetto così attuale. Nella realizzazione del basso continuo per chitarra infatti viene pienamente sfruttata la polifonicità e la virtuosità dello strumento. La linea pura del flauto è alternata ad ornamentazioni e diminuzioni in pieno stile barocco sulla scia delle “Methodische Sonaten” del coevo Georg Philipp Telemann. L’obiettivo è infatti utilizzare la parte scritta da Handel come una tela ben disegnata e pronta per essere dipinta con le sfumature più sensibili.

La forte voglia di innovazione di questa giovane formazione non poteva non trovare sfogo nella musica contemporanea. Oltre infatti al recupero dal passato il Duo Astra o si dedica all’interpretazione di brani originali di giovani compositori del panorama musicale italiano, cercando sempre un confronto con l’autore per riuscire a rendere l’esecuzione più fedele possibile all’idea originaria.