Boom per il curling a Claut: weekend da tutto esaurito

CLAUT – Dopo la grande visibilità ottenuta con i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, anche a Claut il curling sta vivendo una stagione di straordinario entusiasmo. Al palaghiaccio “Alceo Della Valentina”, centro federale italiano per il curling, si registra infatti un forte aumento di richieste da parte di gruppi, scuole e appassionati che vogliono avvicinarsi a una disciplina capace di conquistare sempre più curiosi.

I numeri parlano chiaro: i weekend risultano già completamente soldout fino a dopo Pasqua, segno evidente di un interesse cresciuto in maniera notevole negli ultimi tempi. Durante la settimana e nelle fasce serali resta invece qualche slot disponibile per chi desidera prenotare e provare l’esperienza sul ghiaccio.

A salire a Claut non sono soltanto appassionati o praticanti, ma anche tante persone incuriosite da uno sport che, visto in televisione, può sembrare semplice, ma che dal vivo rivela subito tutta la sua profondità tecnica. Eppure, una volta scesi in pista, tutti finiscono per divertirsi moltissimo.

“Stiamo vivendo settimane di grande entusiasmo” racconta Fausto Pedergnana, presidente del Curling Club Claut. “Dopo Milano-Cortina tantissime persone vogliono venire a vedere e soprattutto a provare il curling. Quando entrano in pista si accorgono subito che è molto più difficile di quanto sembri, ma proprio per questo si appassionano e si divertono ancora di più. Per noi è una grande soddisfazione vedere il palaghiaccio pieno e accompagnare così tante persone alla scoperta di questo sport”.

I gruppi vengono accompagnati passo dopo passo: prima vengono spiegati i principi del gioco e il modo corretto di accompagnare la stone, poi si passa subito alla pratica, con piccole sfide e partite vere e proprie. Il club mette a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria, dalle stone alle scope. L’attività promozionale coinvolge anche il mondo della scuola: da anni il Palaghiaccio ospita scolaresche della provincia, ma oggi l’interesse sta andando oltre i confini del territorio e arrivano richieste anche da fuori area.

Claut si conferma del resto un punto di riferimento consolidato per la disciplina anche oltre i confini regionali e nazionali, tanto da aver ospitato per alcuni allenamenti la nazionale USA durante le recenti Olimpiadi. Ogni anno, inoltre, le squadre slovene si allenano e disputano il loro campionato qui, a conferma della qualità dell’impianto. Non manca poi il lato conviviale e di amicizia sportiva, come dimostra il tradizionale incontro con i gemellati del Curling Bisiacco, protagonisti di recente di una giornata di festa e scambio che rinnova un rapporto ormai storico.

A rendere ancora più speciale questo momento c’è il legame diretto con il grande palcoscenico paralimpico. Matteo Ronzani, atleta del Curling Club Claut, è infatti tra i convocati della Nazionale italiana di wheelchair curling ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ed è impegnato proprio in questi giorni nel torneo. Ronzani arriva a questo appuntamento forte anche di risultati importanti nel percorso recente della Nazionale e del titolo italiano di doppio misto conquistato nel 2025 insieme ad Angela Menardi.

“Il successo che il curling sta riscuotendo a Claut è una bellissima notizia per tutto il territorio” commenta il sindaco Gionata Sturam. “Avere un impianto di livello come il nostro e vedere crescere l’interesse di famiglie, scuole, gruppi e realtà sportive anche da fuori conferma ancora una volta la vocazione di Claut per lo sport e per il turismo. È un risultato che valorizza il lavoro fatto in questi anni e che ci incoraggia a continuare a investire in questa direzione”.

Il palaghiaccio rimarrà operativo fino al 19 aprile. Dopo una pausa, riaprirà per le attività di pattinaggio a partire dal 1 luglio, mentre il curling riprenderà a partire da ottobre. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il presidente del Curling Club Fausto Pedergnana al numero +39 347 6956371.