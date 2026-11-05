Guerra – Iran, nuove minacce azioni belliche basi Usa in Italia

AVIANO – L’Iran torna a minacciare di colpire l’Europa, Italia compresa, se gli Stati Uniti utilizzeranno le loro basi militari nei Paesi europei per condurre un attacco contro Teheran. “Se l’America userà le sue basi in Europa, comprese quelle in Italia e Germania, missili iraniani saranno lanciati verso l’Europa”, ha dichiarato Ahmad Bakhshayesh Ardestani, deputato iraniano e membro della commissione Sicurezza nazionale e Politica estera del Majlis, in un’intervista a Euronews.

In Italia le basi americane sono quelle di Aviano e Sigonella da dove, come riportato più volte anche da pordenoneoggi.it sono partiti velivoli impiegati, poi, in azioni belliche o di supporto nella guerra contro l’Iran.

“Nelle due precedenti guerra non l’abbiamo fatto, ma questa volta non permetteremo che l’assistenza dell’Europa all’America per un attacco contro l’Iran resti senza conseguenze”, ha aggiunto Ardestani, precisando che Teheran prenderebbe di mira qualsiasi base utilizzata contro il Paese, oltre agli “asset materiali e immateriali” degli Stati che sostengono Washington.

La dichiarazione arriva all’indomani della sconfitta di Donald Trump nelle elezioni Usa di midterm , un risultato che secondo il vice presidente Vance sarebbe dipeso proprio dalla guerra in Iran.

Intanto si infittisce il mistero di un volo, forse da parte dei servizi segreti italiani, da Roma-Ciampino proprio verso Teheran, capitale dell’Iran.

Alle 2.10 del 3 novembre un jet d’affari lascia Roma Ciampino e fa rotta verso est. Raggiunge Teheran e atterra a Mehrabad, nella zona occidentale della capitale. È lo storico scalo cittadino, usato soprattutto per voli interni, ma anche governativi e militari.

Dopo otto ore riparte.

Chi ci fosse a bordo non si sa. Il volo è un mistero anche per i codici usati per i tracciamenti radar che non risultano nei database dell’Aeronautica militare che a Roma-Ciampino ha la sta sede per i jet – Falcon e Cessna – usati per i voli di stato.

A segnalare il volo è stato ItaMilRadar, sito italiano indipendente specializzato nel monitoraggio dei voli militari. Il jet compare sui sistemi di tracciamento con il nominativo ICVMN e il codice esadecimale 300AB4, che non consentono di identificarlo. Potrebbe trattarsi di un Falcon 900.

C’è un precedente. Risale al gennaio 2025, quando proprio un Falcon della Compagnia Aeronautica Italiana (Cai) raggiunse Teheran per riportare a casa la giornalista Cecilia Sala. A bordo c’era il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli. Anche in quell’occasione il Falcon aveva utilizzato un’identità temporanea, I-TWOW, diversa da quelle abitualmente associate agli aerei della compagnia, probabilmente per rendere meno riconoscibile la missione.

Il velivolo era stato comunque individuato dagli specialisti del tracciamento aereo. Un precedente che torna d’attualità perché anche il jet diretto a Teheran il 3 novembre ha viaggiato con identificativi insoliti. Tra i Falcon della compagnia figura I-NEMO, storico aereo utilizzato per missioni riservate, il cui ultimo segnale pubblico risulta registrato a luglio. Potrebbe essere stato impiegato con un’identità diversa, oppure sostituito da un altro velivolo.

Insomma, una singolare coincidenza proprio in concomitanza con le nuove minacce iraniane di colpire le basi Usa in Italia. Al. Rin.