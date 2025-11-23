Tri.Team Pordenone, festa di fine stagione tra risultati sportivi e riconoscimenti

SAN MARTINO AL T. – Si è tenuto venerdì 14 novembre, nella suggestiva sala della Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento, l’apericena di chiusura della stagione agonistica e sociale 2025 del Tri.Team Pordenone. Un momento conviviale che ha riunito direttivo, atleti, famiglie, volontari e partner, per ripercorrere un anno ricco di attività sportive e iniziative sul territorio.

Alla serata hanno portato il proprio saluto il vicesindaco e assessore allo Sport di Cordenons, Andrea Serio, e il rappresentante del CONI FVG, Maurizio Rosolen. Non sono mancati i messaggi istituzionali di vicinanza da parte del ministro Luca Ciriani, del presidente regionale Massimiliano Fedriga, del vicepresidente e assessore allo Sport Mario Anzil e dell’assessore regionale Sergio Emidio Bini.

Ospite d’onore il presidente FITRI e vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico, Riccardo Giubilei, accompagnato da Alberto Casadei, coordinatore tecnico dell’attività giovanile FITRI. Molto applaudito anche il videomessaggio del presidente FIDAL, Stefano Mei, che ha sottolineato la vicinanza della federazione al Team, affiliato anche alla FIDAL.

Il presidente Antonio Iossa ha illustrato i principali risultati dell’anno: dalle competizioni nazionali FITRI nelle varie specialità ai piazzamenti dei giovani del progetto federale, fino alle performance dei master nelle gare FIDAL e nelle staffette come la suggestiva corsa lungo il fiume Adige in memoria di Alessandro Da Tos. Importante anche la partecipazione a eventi sociali e solidali, tra cui la collaborazione con AISM Pordenone.

Il Tri.Team Pordenone ha inoltre celebrato il prestigioso 59° posto nella classifica nazionale dei Campionati Italiani di Società, risultando la seconda società del Friuli Venezia Giulia.

Nel corso della serata è stata presentata anche la relazione formativa “Apprendere per formarsi”, a cura dell’allenatore dei giovani Sergio Contin, dedicata al valore educativo dello sport. Giubilei ha colto l’occasione per anticipare l’incontro del 25 novembre alla Sapienza di Roma, durante il quale sarà presentato il primo Report di Sostenibilità FITRI.

La festa si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti: attestati e premi personalizzati per atleti, allenatori e volontari, consegnati da Giubilei, Casadei, Rosolen e dai partner del Team. Un momento di gratitudine e condivisione che ha suggellato un anno di crescita sportiva e comunitaria.