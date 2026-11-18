PORDENONE – Otto padiglioni coinvolti, 2 chilometri e mezzo di banchi espositivi, 250 aziende e un super ospite: sabato 21 e domenica 22 novembre la Fiera di Pordenone si prepara ad accogliere migliaia di appassionati provenienti da tutto il Nordest per un fine settimana dedicato a tecnologia, elettronica, gaming, fumetti, cosplay, collezionismo e fotografia.

Tornano infatti in contemporanea Radioamatore 2, Games&Co. e Fotomercato, tre appuntamenti capaci di riunire pubblici e passioni diverse e trasformare il quartiere fieristico in un grande contenitore di intrattenimento, cultura pop, tecnologia e occasioni di acquisto.

Con otto padiglioni animati contemporaneamente e tanti eventi tematici, il weekend del 21 e 22 novembre conferma la Fiera di Pordenone come punto di incontro per comunità molto diverse tra loro, accomunate dalla passione per tecnologia, creatività, gioco e collezionismo. Un appuntamento che richiama anche molte famiglie, grazie a un’offerta capace di coinvolgere generazioni diverse e di trasformare la visita in un’occasione per giocare, divertirsi e condividere passioni tra genitori e figli.

Marcello Cesena ospite speciale di Games&Co.

Nei padiglioni 2, 3 e 4, oltre 12.000 metri quadrati saranno interamente dedicati a Games&Co., la fiera del gioco, del fumetto, del fantasy e del cosplay: un grande universo dedicato al gioco in tutte le sue forme con tantissimi stand con fumetti, gadget, giochi e tutto per coltivare la passione per questo mondo.

Gli adulti possono ritrovare la magia dei loro primi videogiochi grazie alla Retrogaming Area, dove gli anni ’80 tornano a vivere su computer originali e monitor moderni. I più giovani, invece, possono scoprire per la prima volta titoli e console che hanno fatto la storia. Grande attesa anche per l’immensa Sala Giochi con 80 cabinati e console, tutti gratuiti: un vero paradiso che mette fianco a fianco generazioni diverse, unite dalla stessa passione.

Non mancano gli spazi dedicati al gioco da tavolo e di ruolo (Area Minicon in collaborazione con Naoniscon) e alle dimostrazioni di soft-air. Ospite speciale di questa edizione sarà Marcello Cesena, comico, attore, regista e sceneggiatore, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per aver creato e interpretato la serie comica Sensualità a corte e il personaggio del baronetto Jean-Claude, diventato uno dei volti più riconoscibili delle sue collaborazioni con la Gialappa’s Band. Cesena sarà protagonista sabato 21 novembre alle ore 16.00 sul palco del padiglione 4 dove terrà un’intervista a tutto campo seguita da un incontro con il pubblico con possibilità di autografi e fotografie.

Proprio quest’area eventi sarà il cuore dell’animazione di Games&Co., con un programma che alternerà talk, concerti, workshop, giochi, quiz, sfilate, karaoke, balli K-POP e ospiti. Tra gli appuntamenti più attesi, domenica pomeriggio, anche un’originale gara cosplay. Il padiglione ospiterà inoltre Artist Alley e Self Area, con oltre 80 presenze selezionate tra artisti del fumetto, artigiani e collezionisti amatoriali di carte.

A Games&Co. il pubblico diventa protagonista di un ritratto Manga

Tra le curiosità di questa edizione di Games&Co. c’è la presenza di Michela Maurizi, in arte Miki Ritratti Manga, prima ritrattista Manga italiana e ritrattista ufficiale della manifestazione. Durante le due giornate Miki realizzerà dal vivo ritratti in stile Manga del pubblico e degli ospiti che saliranno sul palco, trasformandoli nei protagonisti di un universo ispirato al fumetto giapponese. Un’occasione originale per i visitatori, che potranno vedersi reinterpretati in versione Manga e vestire idealmente i panni del proprio personaggio preferito, portando a casa un ricordo unico della loro esperienza a Games&Co. L’attività di Michela Maurizi è conosciuta anche a livello internazionale con successi e segnalazioni anche in una recente manifestazione a Seul dove dove ha portato la sua particolare tecnica e il suo stile personale dedicato al ritratto Manga.

Radioamatore 2: tre padiglioni per il grande market di elettronica e informatica

Tecnologia ed elettronica saranno invece protagoniste nei padiglioni 5, 6 e 7, occupati dal grande market di Radioamatore 2. Una vastissima proposta di prodotti nuovi e usati, componentistica, informatica, elettronica e accessori consentirà agli appassionati di cercare occasioni e novità per esigenze e budget differenti. L’attenzione al mondo dell’innovazione passa anche attraverso il software libero. Al padiglione 5 torna infatti la Linux Arena, realizzata in collaborazione con il Pordenone Linux User Group, spazio di incontro e approfondimento dedicato all’universo open source.

Al padiglione 6 sarà invece presente l’Associazione Radioamatori Italiani – sezione di Pordenone, con una propria area dedicata agli incontri e allo scambio di esperienze tra radioamatori. Completa la proposta il Mercatino del Radioamatore, ospitato nel padiglione 9: uno spazio di scambio e confronto tra collezionisti e appassionati che rappresenta una delle caratteristiche più riconoscibili della manifestazione.

Al Fotomercato rarità, vintage e grandi classici della fotografia

Il viaggio tra passioni e collezionismo prosegue al padiglione 8 con Fotomercato, la grande mostra mercato dedicata al mondo della fotografia.

In esposizione apparecchi fotografici e accessori di numerosi marchi, pezzi da collezione, attrezzature vintage e digitali. Tra le curiosità di questa edizione spicca la presenza di numerosi “Full Plate”, apparecchi fotografici a banco ottico, spesso realizzati in legno pregiato e presentati direttamente dai loro proprietari. Spazio anche a una grande esposizione di apparecchi e accessori Polaroid e alle mostre fotografiche, per un appuntamento capace di richiamare collezionisti, fotografi e semplici appassionati.

Un annullo filatelico dedicato alla manifestazione

A sottolineare il legame e l’importanza della manifestazione nella storia della Fiera di Pordenone, all’interno del quartiere fieristico sarà presente anche un ufficio postale temporaneo con uno speciale annullo filatelico dedicato all’evento. Per l’occasione sarà inoltre realizzata una cartolina celebrativa con l’immagine di Fiero, la mascotte di Pordenone Fiere, che diventerà un ricordo dell’edizione 2026 e un piccolo oggetto da collezione per visitatori e appassionati.

Informazioni utili

Radioamatore 2, Games&Co. e Fotomercato saranno aperti sabato 21 novembre dalle 9.00 alle 18.30 e domenica 22 novembre dalle 9.00 alle 18.00. In entrambe le giornate saranno attivi tutti e tre gli ingressi del quartiere fieristico.

I biglietti sono disponibili online a prezzo ridotto fino alla mezzanotte di venerdì 20 novembre. Ingresso gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni.

Ad arricchire ulteriormente il programma del weekend, da venerdì 20 a domenica 22 novembre, al padiglione 1 si terrà anche Io Creo, la fiera dedicata alla creatività, al fai da te e agli hobby, rivolta in particolare al pubblico femminile.

Per favorire la visita a entrambe le manifestazioni è prevista una speciale agevolazione incrociata: chi presenterà alle biglietterie di Io Creo un biglietto che attesti la visita a Radioamatore 2 potrà acquistare l’ingresso a prezzo ridotto. La stessa opportunità sarà valida anche in senso inverso: presentando alle biglietterie di Radioamatore 2 il biglietto di Io Creo si avrà diritto all’ingresso a tariffa ridotta.