Ne danno il triste annuncio
i figli Miranda, Dario, Claudio, Celestino e Maria Rosa,
le nuore, i generi, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 16 dicembre alle ore 14.30
nella Chiesa Arcipretale di San Quirino
ove il caro Bruno giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì alle ore 19.00 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la sepoltura
nel cimitero di San Quirino.
Un ringraziamento particolare a tutto il personale della Casa Anziani
Ada e Alfredo Arcicasa di San Quirino per le attenzioni prestate.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Bruno Martin .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo