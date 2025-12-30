di anni 90
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Giannina, il figlio Walter, la nuora Andrea,
i nipoti Iris con Kerlos e Marcon con Jasmin,
i pronipoti Fabio, Chiara, Matteo e Ilaria,
la cognata, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 2 gennaio
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Pradis di Sotto
ove il caro Franco giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio