Adelia Berto ved. Zentil

di anni 91
__________
Ne danno il triste annuncio le figlie Giuseppina con Roberto
e Isabella con Nicola, i nipoti Andrea, Elena e Massimiliano,
i pronipoti, i fratelli, la sorella, i cognati ed i parenti tutti.
Gleris di San Vito al Tagliamento, 17 settembre 2025
__________
I funerali avranno luogo venerdì 19 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Gleris, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Savorgnano.
Giovedì 18 c.m. alle ore 20.00 in chiesa a Gleris
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Adelia.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Cooperativa Itaca
e alle infermiere dell’A.D.I. per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it