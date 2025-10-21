Agnese Valentini in Rui

di anni 91
Ne danno il triste annuncio il marito,
la figlia, la nipote Silvia, la cognata,
i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno giovedì 23 ottobre alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Borgomeduna,
ove la cara Agnese giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Mercoledì alle ore 19;15 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Maniago.
Un ringraziamento particolare a Patrizia e Fabiola.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.