Annamaria Bellomo ved. Baron

di anni 95
Ne danno il triste annuncio
i figli Ornella, Luciano e Marisa con le rispettive famiglie,
i nipoti, gli adorati pronipoti, la cognata Anna Maria e i nipoti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 31 ottobre alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale Sant’Antonio Abate di via Pasch,
ove la cara Annamaria giungerà dalla Casa Funeraria
San Marco di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato giovedì 30 ottobre
alle ore 19.30, nella chiesa stessa.
Seguirà l’inumazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Annamaria Bellomo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo