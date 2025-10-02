Antonietta Sartor ved. Pippo

di anni 78
Ne danno il triste annuncio:
le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 4 ottobre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Castions
ove la cara Antonietta giungerà dall’ospedale civile di Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Castions.
Venerdì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
