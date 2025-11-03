Antonio Fregolent Commendatore

di anni 86
Ne danno il triste annuncio la moglie Antonia, i figli Flaviano, Luigi, Luciano, Maria e Nadia,
le nuore Manuela, Micaela e Lisa, il genero Mirko, gli adorati nipoti Giulia, Marco, Sara, Giuseppe, Matteo, Chiara, Fabio, Simone, Antonia, Lorenzo, Nicola e Alessandro, i fratelli, la cognata ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Mercoledì 5 alle ore 15.30 partendo dall’abitazione dell’Estinto in Via Parussa N°1 per la chiesa parrocchiale di Tiezzo.
Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per il cimitero di Tiezzo.
