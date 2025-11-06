Bianca Bortolussi ved. Tonussi

di anni 93
Ne danno il triste annuncio il caro nipote Marco,
il pronipote Gabriele, il genero Antonello, le cognate,
i nipoti, Maria, Anna e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 7 novembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale dei Ss. Ilario e Taziano a Torre
ove la cara Bianca giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute al C.R.O. di Aviano.
Giovedì alle ore 19.15 in chiesa si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria,
in modo particolare Maria e Anna per le amorevoli cure prestate.
