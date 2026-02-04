Borsato Paolo

di anni 61
Ne danno il triste annuncio la sua amata Fiorella,
i fratelli Pietro, Franco, Valentina e Massimo, i cognati, le cognate,
i nipoti Camilla, Alessandro, Elena e Tommaso,
la zia Angelina e Diana.
Lo saluteremo giovedì 5 febbraio alle ore 15.30
nella Sala del Commiato della Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Per espresso desiderio non fiori, eventuali offerte saranno devolute
a PETSWOOD (Associazione Difesa Animali Odv).
Mercoledì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale di Orcenico Inferiore si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
