Boscariol Maria Anna

di anni 84
Ne danno il triste annuncio: il marito Valentino, i figli Mauro, Massimo e Monica,
le nuore, il genero, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
Il rito funebre si svolgerà domani Sabato 14 Febbraio alle ore 10:30
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto 16, a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Questa sera alle ore 19:30 in chiesa, verrà recitato il Santo Rosario.
Non fiori ma opere di bene
La famiglia ringrazia anticipatamente, quanti vorranno onorarne la memoria