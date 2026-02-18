Cattaruzza Leonildo

di anni 93
Ne danno il triste annuncio i figli Gianfranco e Raffaella,
le cognate, i nipoti, i cugini e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 20 febbraio alle ore 15.00
nella Chiesa Arcipretale di Sedrano
ove il caro Leonildo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato giovedì alle ore 19.00 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la sepoltura
nel cimitero di Sedrano.
Si ringraziano quanti, con la loro presenza,
vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Leonildo Cattaruzza Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo