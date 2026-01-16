Ceciliot Luigia “Gigetta” ved. Martin

di anni 93
Ne danno il triste annuncio: i figli Egle, Luigino e Fanny,
i generi, la nuora, i nipoti, i pronipoti, le sorelle i cognati e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani Venerdì 16 Gennaio alle ore 15:oo
nella chiesa Parrocchiale di Visinale, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto 16, a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Visinale.
Questa sera alle ore 19:oo in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
NON FIORI MA OPERE DI BENE
La famiglia ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luigia Ceciliot .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo