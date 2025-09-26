Celso Buset

di anni 91
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Tersilla, i figli Aronetto ed Elisabetta,
il genero Mauro, la nipote Silvia, la sorella e parenti tutti.
Le esequie religiose si svolgeranno Sabato 27 Settembre
alle ore 15:30 nella chiesa Arcipretale di Pasiano,
giungendo dall’abitazione in Via Squarzarè n. 29.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Venerdì sera alle ore 19:30 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia unita ringrazia sin d’ora, quanti vorranno onorarne la memoria.
