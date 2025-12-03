Cosma Lilì ved. Toffolon

La ricordano: il figlio Cesare con Veronica,
i consuoceri, i nipoti, le cognate, i cognati uniti a Maria e Pietro.
Le esequie religiose si svolgeranno Venerdì 5 Dicembre alle ore 15:oo
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco”, in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Giovedì sera alle ore 19:30 in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia sin d’ora quanti si uniranno alla mesta cerimonia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Lili Cosma .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo