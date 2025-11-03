Costantina Meneghin (Tina) ved. Carli

di anni 98
Ne danno il triste annuncio i figli Franco, Roberto e Antonio,
le nuore, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 4 novembre
alle ore 10:00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove la cara Tina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, un pensiero una preghiera.
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Costantina Meneghin .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo